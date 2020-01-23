بهدف قاتل.. ليفربول ينجو من “فخ الثعالب”

فاز نادي ليفربول الإنجليزي، مساء الخميس، على مضيفه ولفرهامبتون 2-1، ضمن مباريات الجولة الأربعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم ليفربول بهدف مبكر سجله غوردان هندرسون في الدقيقة 8، قبل أن يتعادل فريق الذئاب عن طريق راؤول خيمينيز مع بداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 82، خلال محاولة مراوغة من محمد صلاح مرت إلى هندرسون ليمرر الكرة إلى داخل منطقة الجزاء، حيث استقبلها فيرمينو داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية مرت إلى داخل شباك ولفرهامبتون علي يمين حارس المرمي.

وأصبح رصيد ليفربول، الذي لم يحصد لقب الدوري منذ 1990، 67 نقطة من 23 مباراة وبفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي خاض 24 مباراة.

ويخوض ليفربول مباراة مؤجلة أمام وست هام يونايتد، الأربعاء المقبل.

وتعرض نجم ليفربول، ساديو ماني، للإصابة خلال مواجهة ولفرهامبتون، حيث سقط على أرضية الملعب في الدقيقة 31، واشتكى من إصابة عضلية، حيث أشار بعدم قدرته على استكمال المباراة وطلب التغيير.

وفي الدقيقة 33، دفع يورغن كلوب المدير الفني للريدز، باللاعب الياباني تاكومي مينامينو، المنضم لهم في يناير الجاري، قادما من ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى لمينامينو بقميص الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتقدم ليفربول بهدف مبكر سجله غوردان هندرسون في الدقيقة 8، قبل أن يتعادل فريق الذئاب عن طريق راؤول خيمينيز مع بداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 82، خلال محاولة مراوغة من محمد صلاح مرت إلى هندرسون ليمرر الكرة إلى داخل منطقة الجزاء، حيث استقبلها فيرمينو داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية مرت إلى داخل شباك ولفرهامبتون علي يمين حارس المرمي.

وأصبح رصيد ليفربول، الذي لم يحصد لقب الدوري منذ 1990، 67 نقطة من 23 مباراة وبفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي خاض 24 مباراة.

ويخوض ليفربول مباراة مؤجلة أمام وست هام يونايتد، الأربعاء المقبل.

وتعرض نجم ليفربول، ساديو ماني، للإصابة خلال مواجهة ولفرهامبتون، حيث سقط على أرضية الملعب في الدقيقة 31، واشتكى من إصابة عضلية، حيث أشار بعدم قدرته على استكمال المباراة وطلب التغيير.

وفي الدقيقة 33، دفع يورغن كلوب المدير الفني للريدز، باللاعب الياباني تاكومي مينامينو، المنضم لهم في يناير الجاري، قادما من ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى لمينامينو بقميص الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.