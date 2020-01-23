“خبر سار” لعشاق ريال مدريد بشأن بنزيمة

توصل النجم الفرنسي كريم بنزيمة لاتفاق مع إدارة نادي ريال مدريد على تجديد تعاقده الذي ينتهي مع الملكي في 2021، لينهي بذلك حالة من الجدل حول استمراره مع “الميرنغي”، وذلك حسبما أكدت إذاعة “راديو مونت كارلو”.

وأشارت المحطة الإذاعية الفرنسية إلى أن كريم بنزيمة سيوقع عقدا جديدا يربطه بالنادي الملكي لمدة موسم إضافي، أي حتى يونيو 2022، حيث سيصبح حينها بعمر 34 عاما، كما أكد المصدر ذاته أن الاتفاق سيتم التوقيع عليه بين الطرفين مع نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن بنزيمة انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2009 قادما من نادي ليون الفرنسي، حيث أصبح المهاجم الفرنسي أحد قادة الفريق بعد 10 مواسم قضاها بالقميص الأبيض، وسيحصل على مزايا إضافية في العقد الجديد، خاصة وأنه أحد اللاعبين المفضلين بالنسبة لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، ومواطنه زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي.

ومنذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد في صيف 2018 صوب يوفنتوس الإيطالي، تحول كريم بنزيمة إلى حامل لواء هجوم ريال مدريد، خاصة بعدما فشل الويلزي غاريث بيل في سد الفراغ الذي تركه رحيل رونالدو.

وخلال الموسم الحالي، قدم بنزيمة أداء استثنائيا، وخاض كافة المباريات قبل تعرضه للإصابة، التي أبعدته عن المشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني، وحتى الآن لعب 2132 دقيقة في كافة البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 16 هدفا وصناعة 7 أخرى.

وبذك أغلق بنزيمة الباب أمام اهتمام الأندية الفرنسية بالحصول على خدماته، خاصة وأن نادي باريس سان جرمان يرغب في الظفر بخدماته، ليكون بديلا للأوروغواياني إدينسون كافاني، ومنافسة ماورو إيكاردي على مقعد المهاجم الأساسي في ملعب “حديقة الأمراء”.

كما يعد تجديد عقده مع الميرنغي بمثابة ضربة قوية لآمال ناديه السابق، ليون، الذي كان يرغب في أن ينهي بنزيمة مسيرته معه، حسبما كشف البرازيلي جونينيو المدير الرياضي في النادي الفرنسي حين قال: “لقد تبادلت الرسائل مع كريم بنزيمة، وأمنيتي هي أن يأتي إلى هنا ليعتزل في ليون”.

وأشارت المحطة الإذاعية الفرنسية إلى أن كريم بنزيمة سيوقع عقدا جديدا يربطه بالنادي الملكي لمدة موسم إضافي، أي حتى يونيو 2022، حيث سيصبح حينها بعمر 34 عاما، كما أكد المصدر ذاته أن الاتفاق سيتم التوقيع عليه بين الطرفين مع نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن بنزيمة انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2009 قادما من نادي ليون الفرنسي، حيث أصبح المهاجم الفرنسي أحد قادة الفريق بعد 10 مواسم قضاها بالقميص الأبيض، وسيحصل على مزايا إضافية في العقد الجديد، خاصة وأنه أحد اللاعبين المفضلين بالنسبة لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، ومواطنه زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي.

ومنذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد في صيف 2018 صوب يوفنتوس الإيطالي، تحول كريم بنزيمة إلى حامل لواء هجوم ريال مدريد، خاصة بعدما فشل الويلزي غاريث بيل في سد الفراغ الذي تركه رحيل رونالدو.

وخلال الموسم الحالي، قدم بنزيمة أداء استثنائيا، وخاض كافة المباريات قبل تعرضه للإصابة، التي أبعدته عن المشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني، وحتى الآن لعب 2132 دقيقة في كافة البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 16 هدفا وصناعة 7 أخرى.

وبذك أغلق بنزيمة الباب أمام اهتمام الأندية الفرنسية بالحصول على خدماته، خاصة وأن نادي باريس سان جرمان يرغب في الظفر بخدماته، ليكون بديلا للأوروغواياني إدينسون كافاني، ومنافسة ماورو إيكاردي على مقعد المهاجم الأساسي في ملعب “حديقة الأمراء”.

كما يعد تجديد عقده مع الميرنغي بمثابة ضربة قوية لآمال ناديه السابق، ليون، الذي كان يرغب في أن ينهي بنزيمة مسيرته معه، حسبما كشف البرازيلي جونينيو المدير الرياضي في النادي الفرنسي حين قال: “لقد تبادلت الرسائل مع كريم بنزيمة، وأمنيتي هي أن يأتي إلى هنا ليعتزل في ليون”.