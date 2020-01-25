للمرة الثانية في أقل من أسبوع.. توتنهام “يغازل” بيل

في أقل من أسبوع، “غازل” نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي، جناح فريق ريال مدريد الإسباني غاريث بيل، على أمل ضمه، للتعزيز من القوة الهجومية للفريق خلال السنوات المقبلة.

وجاءت مغازلة توتنهام للنجم الويلزي على حساب النادي الرسمي عبر “إنستغرام”، حيث نشر الفريق اللندني هدفا سجله بيل في مرمى ساوثهامبتون عندما كان لا يزال لاعبا بصفوف “السبيرز”.

ووفق ما ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، فإن هذه تعد المرة الثانية التي يغازل فيها النادي لاعبه السابق في غضون أربعة أيام، ففي الثلاثاء الماضي نشر توتنهام هدفا آخر لبيل في مرمى نوريتش سيتي خلال الفترة الذي ارتدى فيها قميص وصيف النسخة الماضية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأثارت “الرسالتان” العديد من الشائعات حول مستقبل اللاعب، لا سيما وأنها تتزامن مع سوق الانتقالات الشتوية، لكن تقارير صحفية أشارت مؤخرا إلى أن بيل لن يرحل عن قلعة “سانتياغو بيرنابيو” وسيواصل اللعب تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان حتى الصيف المقبل، وبعدها سيقيّم أموره والأندية التي ترغب في التعاقد معه، وسيحسم آنذاك مستقبله.

وترى صحيفة “آس” أن إدارة “النادي الملكي” ترغب في التخلص من اللاعب، فيما لدى البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، رغبة شديدة في ضم الجناح الويلزي.

وجاءت مغازلة توتنهام للنجم الويلزي على حساب النادي الرسمي عبر “إنستغرام”، حيث نشر الفريق اللندني هدفا سجله بيل في مرمى ساوثهامبتون عندما كان لا يزال لاعبا بصفوف “السبيرز”.

ووفق ما ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، فإن هذه تعد المرة الثانية التي يغازل فيها النادي لاعبه السابق في غضون أربعة أيام، ففي الثلاثاء الماضي نشر توتنهام هدفا آخر لبيل في مرمى نوريتش سيتي خلال الفترة الذي ارتدى فيها قميص وصيف النسخة الماضية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأثارت “الرسالتان” العديد من الشائعات حول مستقبل اللاعب، لا سيما وأنها تتزامن مع سوق الانتقالات الشتوية، لكن تقارير صحفية أشارت مؤخرا إلى أن بيل لن يرحل عن قلعة “سانتياغو بيرنابيو” وسيواصل اللعب تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان حتى الصيف المقبل، وبعدها سيقيّم أموره والأندية التي ترغب في التعاقد معه، وسيحسم آنذاك مستقبله.

وترى صحيفة “آس” أن إدارة “النادي الملكي” ترغب في التخلص من اللاعب، فيما لدى البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، رغبة شديدة في ضم الجناح الويلزي.