تقارير: روما “يقتنص” لاعب برشلونة الشاب

أفادت تقارير رياضية، السبت، بأن لاعب برشلونة، كارليس بيريز، في طريقه للانضمام لروما الإيطالي، في صفقة قد يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة.

وتوصل الناديان الإسباني والإيطالي لاتفاق مبدئي، على أمل إتمام كافة الإجراءات في الساعات القادمة.

ووفق ما نقل موقع “في الجول” الرياضي عن شبكة “سكاي سبورتس”، فإن الصفقة ستتم على سبيل الإعارة، مع إمكانية الشراء في نهاية الموسم.

وأفادت إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية أن بيريز خرج من حسابات كيكي سيتيين المدرب الجديد للفريق “الكتالوني”، مما مهّد الطريق لرحيله عن “البلوغرانا”.

وبحسب موقع صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن الصفقة مرتبطة باقتراب برشلونة من التعاقد مع رودريغو مورينو مهاجم فالنسيا.

جدير بالذكر أن بيريز «21 عاما» يلعب في برشلونة منذ أن كان يبلغ 14 عاما، وانضم للفريق الأول مطلع الموسم الجاري ليخوض معه 13 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع مثلها.

وتوصل الناديان الإسباني والإيطالي لاتفاق مبدئي، على أمل إتمام كافة الإجراءات في الساعات القادمة.

ووفق ما نقل موقع “في الجول” الرياضي عن شبكة “سكاي سبورتس”، فإن الصفقة ستتم على سبيل الإعارة، مع إمكانية الشراء في نهاية الموسم.

وأفادت إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية أن بيريز خرج من حسابات كيكي سيتيين المدرب الجديد للفريق “الكتالوني”، مما مهّد الطريق لرحيله عن “البلوغرانا”.

وبحسب موقع صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن الصفقة مرتبطة باقتراب برشلونة من التعاقد مع رودريغو مورينو مهاجم فالنسيا.

جدير بالذكر أن بيريز «21 عاما» يلعب في برشلونة منذ أن كان يبلغ 14 عاما، وانضم للفريق الأول مطلع الموسم الجاري ليخوض معه 13 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع مثلها.