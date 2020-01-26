مصر.. شيكابالا “يفلت” بعد واقعة “آدم”

أثار محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الزمالك المصري، العديد من التساؤلات بشأن إمكانية فرض عقوبة عليه، بعد ارتدائه قميصا يحمل اسم نجله “آدم”، خلال مباراة فريقه أمام مازيمبي الكونغولي، في منافسات دوري أبطال أفريقيا، الجمعة.

وظهر شيكابالا بقميص يحمل اسم “آدم”، في اللقاء، الذي أجري أول أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتساءلت جماهير “القلعة البيضاء” عن مصير شيكابالا وما إذا كان سيواجه عقوبات بسبب تغيير اسم قميصه.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن محمد فضل الله، خبير اللوائح الدولية، قوله “شيكابالا لم يخالف القوانين بارتداء قميص يحمل اسم آدم”.

وأضاف “العبرة عند التحكيم بالرقم الذي يكتب على التيشيرت «القميص»، بينما يعد الاسم شيئا تعريفيا للجماهير وليس له أي تأثير قانوني على العقوبة”.

وتابع “اللاعب لديه الحريه الكاملة في شأن تغيير الاسم، العقوبة يتم تطبيقها في حالة قيامه بكتابة شي يتعلق بالأمور السياسية أو الدينية أو العنصرية فقط أو تلاعبه بالأرقام”.

وانتهت مباراة الزمالك ومازيمبي بنتيجة التعادل السلبي، ليرفع الفريق الكونغولي رصيده إلى 11 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، بينما ارتفع رصيد النادي المصري إلى 8 نقاط في المركز الثاني، وضمن الفريقان التأهل إلى دور الثمانية.

وظهر شيكابالا بقميص يحمل اسم “آدم”، في اللقاء، الذي أجري أول أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتساءلت جماهير “القلعة البيضاء” عن مصير شيكابالا وما إذا كان سيواجه عقوبات بسبب تغيير اسم قميصه.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن محمد فضل الله، خبير اللوائح الدولية، قوله “شيكابالا لم يخالف القوانين بارتداء قميص يحمل اسم آدم”.

وأضاف “العبرة عند التحكيم بالرقم الذي يكتب على التيشيرت «القميص»، بينما يعد الاسم شيئا تعريفيا للجماهير وليس له أي تأثير قانوني على العقوبة”.

وتابع “اللاعب لديه الحريه الكاملة في شأن تغيير الاسم، العقوبة يتم تطبيقها في حالة قيامه بكتابة شي يتعلق بالأمور السياسية أو الدينية أو العنصرية فقط أو تلاعبه بالأرقام”.

وانتهت مباراة الزمالك ومازيمبي بنتيجة التعادل السلبي، ليرفع الفريق الكونغولي رصيده إلى 11 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، بينما ارتفع رصيد النادي المصري إلى 8 نقاط في المركز الثاني، وضمن الفريقان التأهل إلى دور الثمانية.