برشلونة يلاحق “الهداف ذا الأصول العربية” لتعويض سواريز

مع تأكد ابتعاد المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز حتى نهاية الموسم، بدأت إدارة برشلونة الإسباني بالبحث عن مهاجم جديد لسد الفراغ، وآخر المرشحين مهاجم ذو أصول عربية.

وقال موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، إن النادي الكتالوني قدم عرضا بقيمة 80 مليون يورو، للتعاقد مع مهاجم موناكو الفرنسي، وسام بن يدر، الذي يقدم موسما استثنائيا في فرنسا.

وسجل المهاجم الفرنسي ذو الأصول التونسية، 15 هدفا في 23 مباراة هذا الموسم بقميص موناكو، ويتصدر قائمة هدافي الدوري الفرنسي بـ14 هدفا، متفوقا على كيليان مبابي نجم باريس سان جرمان.

وقال الموقع إن مسؤولين من برشلونة التقوا بنظرائهم في موناكو، كما التقوا بممثلين للنجم الفرنسي، للتفاوض بشأن احتمال ضم المهاجم.

وقال الموقع إن مهمة برشلونة ستكون صعبة جدا للتعاقد مع بن يدر، بسبب تمسك موناكو باللاعب، الذي بات نجم الفريق الأول هذا الموسم.

ومن ناحية أخرى أبدت فرق إنجليزية مثل توتنهام ومانشستر يونايتد، اهتمامهما بالتعاقد مع زميل بن يدر في خط الهجوم في موناكو، الجزائري إسلام سليماني.

وذكرت مصادر إنجليزية إن عددا من الأندية الإنجليزية تريد تعزيز خطوطها بالتعاقد مع سليماني، الذي سبق أن لعب بالدوري الإنجليزي الممتاز مع نيوكاسل وليستر سيتي.

وقال موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، إن النادي الكتالوني قدم عرضا بقيمة 80 مليون يورو، للتعاقد مع مهاجم موناكو الفرنسي، وسام بن يدر، الذي يقدم موسما استثنائيا في فرنسا.

وسجل المهاجم الفرنسي ذو الأصول التونسية، 15 هدفا في 23 مباراة هذا الموسم بقميص موناكو، ويتصدر قائمة هدافي الدوري الفرنسي بـ14 هدفا، متفوقا على كيليان مبابي نجم باريس سان جرمان.

وقال الموقع إن مسؤولين من برشلونة التقوا بنظرائهم في موناكو، كما التقوا بممثلين للنجم الفرنسي، للتفاوض بشأن احتمال ضم المهاجم.

وقال الموقع إن مهمة برشلونة ستكون صعبة جدا للتعاقد مع بن يدر، بسبب تمسك موناكو باللاعب، الذي بات نجم الفريق الأول هذا الموسم.

ومن ناحية أخرى أبدت فرق إنجليزية مثل توتنهام ومانشستر يونايتد، اهتمامهما بالتعاقد مع زميل بن يدر في خط الهجوم في موناكو، الجزائري إسلام سليماني.

وذكرت مصادر إنجليزية إن عددا من الأندية الإنجليزية تريد تعزيز خطوطها بالتعاقد مع سليماني، الذي سبق أن لعب بالدوري الإنجليزي الممتاز مع نيوكاسل وليستر سيتي.