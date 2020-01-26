الإسماعيلي المصري إلى نصف نهائي بطولة الأندية العربية       

تأهل الإسماعيلي المصري إلى الدور نصف النهائي لبطولة الأندية العربية في كرة القدم «كأس محمد السادس للأندية الأبطال» بتعادله مع ضيفه مواطنه الاتحاد السكندري صفر-صفر، الأحد بملعب الإسماعيلية في إياب ربع النهائي.

وكان الإسماعيلي قد فاز 1-صفر ذهابا بالإسكندرية. وتنتظر الإسماعيلي مواجهة قوية في الدور نصف النهائي مع المتأهل من مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي ومولودية الجزائر الجزائري.

ويلتقي الفريقان إيابا في التاسع من فبراير المقبل بالدار البيضاء، بعدما حسم الفريق المغربي لقاء الذهاب في صالحه 2-1 على أرض مضيفه.

وتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ في الشوط الأول، وإن كان الاتحاد السكندري الأفضل والأخطر على مرمى الإسماعيلي.

وأهدر الثلاثي أحمد رفعت وخالد قمر والأوغندي إيمانويل أوكري عدة فرص، وحرمت العارضة الضيوف من هدف بعدما ردت رأسية قوية لخالد قمر «28».

ونشط لاعبو الإسماعيلي هجوميا مع بداية الشوط الثاني، وردت العارضة تسديدة محمد الشامي «54»، ثم أبعد حارس الضيوف عماد السيد تسديدة عبد الرحمن مجدي بصعوبة إلى ركنية «58»، وأخرى للناميبي بينسون شيلونغو من انفراد «62».

وترك الأخير مكانه للوافد الجديد التونسي فخر الدين بن يوسف «76» في أول مشاركة له مع الإسماعيلي قادما من الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حر.

وكان الإسماعيلي قد فاز 1-صفر ذهابا بالإسكندرية. وتنتظر الإسماعيلي مواجهة قوية في الدور نصف النهائي مع المتأهل من مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي ومولودية الجزائر الجزائري.

ويلتقي الفريقان إيابا في التاسع من فبراير المقبل بالدار البيضاء، بعدما حسم الفريق المغربي لقاء الذهاب في صالحه 2-1 على أرض مضيفه.

وتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ في الشوط الأول، وإن كان الاتحاد السكندري الأفضل والأخطر على مرمى الإسماعيلي.

وأهدر الثلاثي أحمد رفعت وخالد قمر والأوغندي إيمانويل أوكري عدة فرص، وحرمت العارضة الضيوف من هدف بعدما ردت رأسية قوية لخالد قمر «28».

ونشط لاعبو الإسماعيلي هجوميا مع بداية الشوط الثاني، وردت العارضة تسديدة محمد الشامي «54»، ثم أبعد حارس الضيوف عماد السيد تسديدة عبد الرحمن مجدي بصعوبة إلى ركنية «58»، وأخرى للناميبي بينسون شيلونغو من انفراد «62».

وترك الأخير مكانه للوافد الجديد التونسي فخر الدين بن يوسف «76» في أول مشاركة له مع الإسماعيلي قادما من الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حر.