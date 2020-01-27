نيمار عرف بمأساة براينت بين الشوطين.. وتصرف بطريقته الخاصة

بعد معرفته بخبر مقتل أسطورة كرة السلة كوبي براينت، أقدم النجم البرازيلي نيمار على إهداء هدفه بالدوري الفرنسي، مساء الأحد، للنجم الأميركي، على طريقته الخاصة.

وبعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه باريس سان جرمان في مرمى ليل، من ركلة جزاء، رفع نيمار يديه للسماء، قبل أن يتوجه لكاميرا المباراة ويرفع بيديه الرقم 24، وهو رقم قميص النجم الأميركي الراحل.

ولقي أسطورة كرة السلة المعتزل، كوبي براينت، مصرعه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في كالاباساس في كاليفورنيا، في خبر فاجأ عالم الرياضة مساء الأحد.

ووفقا للـ”بي بي سي”، علم نيمار وبقية زملائه بخبر وفاة براينت، في استراحة ما بين الشوطين خلال مواجهة الدوري الفرنسي.

ولم يتردد نيمار، الذي تربطه علاقة صداقة ببراينت من أيام لعبه في برشلونة الإسباني، بإهداء هدفه للراحل براينت، في الشوط الثاني.

وارتدى براينت الرقم 24 معظم مسيرته الحافلة بالألقاب، مع فريق لوس أنجلوس ليكرز، ليخلد الرقم في ذاكرة جماهيره.

وكان نيمار من بين مئات الرياضيين حول العالم، الذين عبروا عن ألمهم لرحيل أسطورة كرة السلة، الأحد.

وبعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه باريس سان جرمان في مرمى ليل، من ركلة جزاء، رفع نيمار يديه للسماء، قبل أن يتوجه لكاميرا المباراة ويرفع بيديه الرقم 24، وهو رقم قميص النجم الأميركي الراحل.

ولقي أسطورة كرة السلة المعتزل، كوبي براينت، مصرعه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في كالاباساس في كاليفورنيا، في خبر فاجأ عالم الرياضة مساء الأحد.

ووفقا للـ”بي بي سي”، علم نيمار وبقية زملائه بخبر وفاة براينت، في استراحة ما بين الشوطين خلال مواجهة الدوري الفرنسي.

ولم يتردد نيمار، الذي تربطه علاقة صداقة ببراينت من أيام لعبه في برشلونة الإسباني، بإهداء هدفه للراحل براينت، في الشوط الثاني.

وارتدى براينت الرقم 24 معظم مسيرته الحافلة بالألقاب، مع فريق لوس أنجلوس ليكرز، ليخلد الرقم في ذاكرة جماهيره.

وكان نيمار من بين مئات الرياضيين حول العالم، الذين عبروا عن ألمهم لرحيل أسطورة كرة السلة، الأحد.