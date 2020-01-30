شجار بالأيدي وصفع بتدريبات بايرن ميونخ.. ومولر يتدخل

أفادت تقارير صحفية ألمانية، أن تدريبات نادي بايرن ميونخ الألماني مساء الأربعاء، شهدت توترا كبيرا لدرجة وقوع اشتباك بالأيدي بين اثنين من لاعبي الفريق.

وأشارت صحيفة “بيلد” الألمانية إلى أن جيروم بواتينغ وليون غوريتسكا، تشاجرا في تدريبات الأربعاء، وذلك عقب تدخل عنيف من غوريتسكا مع زميله بواتينغ، الأمر الذي أغضب الأخير، وجعله يصفع زميله.

وبحسب ما نقلت موقع صحيفة “آس” الإسبانية، فإن الموقف لم يتطور أكثر من ذلك بين اللاعبين، حيث تدخل زملاء اللاعبين، وقاموا بتهدئة الأجواء.

ووفق الصحيفة فإن اللاعب توماس مولر وبّخ غوريتسكا على تدخله الذي تكرر أكثر من مرة خلال التدريبات، قائلا: “دائما تقوم بذات الأمور الغبية”.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ يحتل المرتبة الثانية في ترتيب الدوري الألماني برصيد 39 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ريد بول لايبزيغ متصدر جدول الترتيب.

وأشارت صحيفة “بيلد” الألمانية إلى أن جيروم بواتينغ وليون غوريتسكا، تشاجرا في تدريبات الأربعاء، وذلك عقب تدخل عنيف من غوريتسكا مع زميله بواتينغ، الأمر الذي أغضب الأخير، وجعله يصفع زميله.

وبحسب ما نقلت موقع صحيفة “آس” الإسبانية، فإن الموقف لم يتطور أكثر من ذلك بين اللاعبين، حيث تدخل زملاء اللاعبين، وقاموا بتهدئة الأجواء.

ووفق الصحيفة فإن اللاعب توماس مولر وبّخ غوريتسكا على تدخله الذي تكرر أكثر من مرة خلال التدريبات، قائلا: “دائما تقوم بذات الأمور الغبية”.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ يحتل المرتبة الثانية في ترتيب الدوري الألماني برصيد 39 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ريد بول لايبزيغ متصدر جدول الترتيب.