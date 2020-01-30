كلوب عن فوز ليفربول على وست هام: لم يكن أداء الفريق رائعا

نجح فريق ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، بتوسيع الفارق مع صاحب المركز الثاني، مانشستر سيتي، إلى 19 نقطة بعد فوزه على وست هام يونايتد بهدفين دون مقابل أمس الأربعاء.

ورغم فوز “الريدز” في اللقاء، وتحقيقه الانتصار الثالث والعشرين من أصل 24 مباراة، فقد عبّر المدرب الألماني للفريق يورغن كلوب، عن استيائه من أداء الفريق الذي لم يكن في أفضل حالاته.

ونقلت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية عن كلوب قوله: “لم يكن أداء الفريق رائعا. لقد كانت مباراة صعبة، سبق لنا أن خضنا مباريات مثلها بصورة رائعة، ولكن هذه كانت مجرد مباراة”.

ويعني الفوز على وست هام، في مباراة كانت مقررة في ديسمبر الماضي، أن ليفربول قد فاز على كل الفرق الأخرى، باستثناء مانشستر يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وتعليقا على الأرقام الجيدة التي يسجلها ليفربول هذا الموسم، قال كلوب: “لا أشعر بأي شيء من هذا القبيل. أردت أن أفوز بالمباراة، ولكن لا أحد كان يفكر أننا فزنا على 18 فريقا، فلنجعلها الآن 19”.

وصمد فريق وست هام في اللقاء حتى قبل نهاية الشوط الأولى بعشر دقائق، عندما منح محمد صلاح التقدم لليفربول في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، وصنع الهدف الثاني أليكس أوكسلايد تشامبرلاين في الدقيقة 52.

وبعد المباراة، قال مدرب وست هام، ديفيد مويس “أعتقد أن اللاعبين قاموا بعمل جيد بشكل دفاعي. كنا نلعب ضد فريق جيد حقا ووفرنا عدة فرص وخلقنا أخرى ضد فريق صعب للغاية. عموما أنا مسرور للمباراة”.

ورغم فوز “الريدز” في اللقاء، وتحقيقه الانتصار الثالث والعشرين من أصل 24 مباراة، فقد عبّر المدرب الألماني للفريق يورغن كلوب، عن استيائه من أداء الفريق الذي لم يكن في أفضل حالاته.

ونقلت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية عن كلوب قوله: “لم يكن أداء الفريق رائعا. لقد كانت مباراة صعبة، سبق لنا أن خضنا مباريات مثلها بصورة رائعة، ولكن هذه كانت مجرد مباراة”.

ويعني الفوز على وست هام، في مباراة كانت مقررة في ديسمبر الماضي، أن ليفربول قد فاز على كل الفرق الأخرى، باستثناء مانشستر يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وتعليقا على الأرقام الجيدة التي يسجلها ليفربول هذا الموسم، قال كلوب: “لا أشعر بأي شيء من هذا القبيل. أردت أن أفوز بالمباراة، ولكن لا أحد كان يفكر أننا فزنا على 18 فريقا، فلنجعلها الآن 19”.

وصمد فريق وست هام في اللقاء حتى قبل نهاية الشوط الأولى بعشر دقائق، عندما منح محمد صلاح التقدم لليفربول في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، وصنع الهدف الثاني أليكس أوكسلايد تشامبرلاين في الدقيقة 52.

وبعد المباراة، قال مدرب وست هام، ديفيد مويس “أعتقد أن اللاعبين قاموا بعمل جيد بشكل دفاعي. كنا نلعب ضد فريق جيد حقا ووفرنا عدة فرص وخلقنا أخرى ضد فريق صعب للغاية. عموما أنا مسرور للمباراة”.