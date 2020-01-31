الفيفا وفينغر من أجل تقليص الفجوة بين أوروبا.. وبقية العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن إطلاق “برنامج تطوير المواهب الرائدة” بهدف تقليص الفجوة بين الدول الرائدة في كرة القدم وبقية دول العالم.

وأطلق الفرنسي أرسين فينغر المدرب السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، الذي يعمل الآن مديرا لتطوير كرة القدم العالمية في الفيفا، البرنامج من العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان يحضر ورشة عمل تابعة للفيفا مدتها خمسة أيام وقال “إننا نطلق برنامج الاتحاد الدولي لتطوير المواهب لضمان حصولها كلها على فرصة”.

ورأى الفرنسي أن “الفارق في مستوى اللعب بين أوروبا وبقية العالم أصبح أكبر «..» في العديد من البلدان، ينصب تركيز الاتحاد بشكل أساسي على المنتخب الوطني الأول، لكن هذا المنتخب دائما ما يكون نتيجة لتطور كرة القدم في جميع أنحاء البلاد”.

واضاف: “نحن بحاجة إلى المزيد من المسابقات الشبابية لتحديد المواهب، وتقديم مسار لها وتطوير التدريب”.

وسيسمح برنامج الفيفا لجميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 “بالاستفادة من تقييم الاتحاد الدولي لمختلف مجالات نظامهم البيئي العالي الأداء في كرة القدم لدى الرجال والسيدات، بما في ذلك جميع المنتخبات الوطنية والبطولات المحلية والأكاديميات ومشاريع اكتشاف اللاعبين”.

وقال الاتحاد الدولي إن برنامجه سيساعد في تطوير المدربين المحليين والمديرين الفنيين وتوفير دورات متخصصة لمدربي حراس المرمى وكرة القدم الخماسية وكرة القدم الشاطئية.

وأطلق الفرنسي أرسين فينغر المدرب السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، الذي يعمل الآن مديرا لتطوير كرة القدم العالمية في الفيفا، البرنامج من العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان يحضر ورشة عمل تابعة للفيفا مدتها خمسة أيام وقال “إننا نطلق برنامج الاتحاد الدولي لتطوير المواهب لضمان حصولها كلها على فرصة”.

ورأى الفرنسي أن “الفارق في مستوى اللعب بين أوروبا وبقية العالم أصبح أكبر «..» في العديد من البلدان، ينصب تركيز الاتحاد بشكل أساسي على المنتخب الوطني الأول، لكن هذا المنتخب دائما ما يكون نتيجة لتطور كرة القدم في جميع أنحاء البلاد”.

واضاف: “نحن بحاجة إلى المزيد من المسابقات الشبابية لتحديد المواهب، وتقديم مسار لها وتطوير التدريب”.

وسيسمح برنامج الفيفا لجميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 “بالاستفادة من تقييم الاتحاد الدولي لمختلف مجالات نظامهم البيئي العالي الأداء في كرة القدم لدى الرجال والسيدات، بما في ذلك جميع المنتخبات الوطنية والبطولات المحلية والأكاديميات ومشاريع اكتشاف اللاعبين”.

وقال الاتحاد الدولي إن برنامجه سيساعد في تطوير المدربين المحليين والمديرين الفنيين وتوفير دورات متخصصة لمدربي حراس المرمى وكرة القدم الخماسية وكرة القدم الشاطئية.