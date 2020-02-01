سوبر الترجي والزمالك.. قطر تطرح تذاكر القمة الإفريقية

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، طرح تذاكر مباراة السوبر الإفريقي المقررة 14 فبراير الجاري في الدوحة بين الترجي التونسي والزمالك المصري، رغم عدم وضوح الموقف الرسمي للأخير من المشاركة باللقاء.

وقال منشور على صفحة الاتحاد القطري على “تويتر”، إن التذاكر الإلكترونية تم طرحها بالفعل، مرفقا التغريدة برابط لشرائها.

وكان الزمالك أبدى مخاوف من “تهديدات” في حال خاض الفريق مباراة في الدوحة، بعدما أرسل أحمد مرتضى منصور ابن رئيس النادي عضو مجلس الإدارة إلى اجتماع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

لكن على جانب آخر، فإن النادي المصري أرسل قائمة لاعبيه إلى الكاف مؤخرا، فيما اعتبر موافقة ضمنية على خوض اللقاء في الدوحة، دون التصريح بذلك رسميا.

وفي أكثر من مناسبة، أعلن رئيس النادي مرتضى منصور رفضه خوض اللقاء المرتقب في قطر.

ويلتقي الترجي بطل دوري أبطال إفريقيا مع الزمالك بطل كأس الاتحاد الإفريقي، في ثاني مباراة سوبر تقام خارج القارة.

وقال منشور على صفحة الاتحاد القطري على “تويتر”، إن التذاكر الإلكترونية تم طرحها بالفعل، مرفقا التغريدة برابط لشرائها.

وكان الزمالك أبدى مخاوف من “تهديدات” في حال خاض الفريق مباراة في الدوحة، بعدما أرسل أحمد مرتضى منصور ابن رئيس النادي عضو مجلس الإدارة إلى اجتماع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

لكن على جانب آخر، فإن النادي المصري أرسل قائمة لاعبيه إلى الكاف مؤخرا، فيما اعتبر موافقة ضمنية على خوض اللقاء في الدوحة، دون التصريح بذلك رسميا.

وفي أكثر من مناسبة، أعلن رئيس النادي مرتضى منصور رفضه خوض اللقاء المرتقب في قطر.

ويلتقي الترجي بطل دوري أبطال إفريقيا مع الزمالك بطل كأس الاتحاد الإفريقي، في ثاني مباراة سوبر تقام خارج القارة.