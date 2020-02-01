“ضحية جديدة” لقطار ليفربول.. وصلاح يخطف اللقطة من الجميع

خطف محمد صلاح الأضواء في الشوط الثاني، وسجل الهدفين الثالث والرابع في فوز فريقه ليفربول برباعية نظيفة على ضيفه ساوثمبتون، السبت، في المرحلة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعزز ليفربول موقعه في صدارة المسابقة برصيد 73 نقطة، بفارق شاسع عن حامل اللقب مانشستر سيتي، وبدا أنه عازم على حسم مبكر للقب الغائب عنه منذ 30 عاما.

وانتظرت جماهير ملعب “أنفيلد” شوط كاملا، حتى جاء الفرج في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني عبر تسديدة من ألكس أوكسليد تشامبرلين، بتسديدة مباغتة.

وبعد 60 دقيقة، عزز جوردان هندرسون تقدم أصحاب الأرض بتسديدة من مسافة قريبة، بعد تمريرة حريرية من زميله في الهجوم روبرتو فيرمينو.

ثم جاء الدور على صلاح ليسجل من انفراد تام بمرمى الضيوف في الدقيقة 72، فيما ختم النجم المصري حفل ليفربول بالهدف الرابع في الثواني الأخيرة من اللقاء بعد كرة خدمه الحظ بها كثيرا.

وفي موسم سيكون تاريخيا على ما يبدو، يتفوق ليفربول على مانشستر سيتي بـ22 نقطة، فيما لعب الأخير مباراة أقل.

ومن أصل 25 مباراة، حقق “الريدز” 24 انتصارا مقابل تعادل وحيد، فيما لم يتلق الفريق أي خسارة في الدوري المحلي هذا الموسم حتى الآن.

وعزز ليفربول موقعه في صدارة المسابقة برصيد 73 نقطة، بفارق شاسع عن حامل اللقب مانشستر سيتي، وبدا أنه عازم على حسم مبكر للقب الغائب عنه منذ 30 عاما.

وانتظرت جماهير ملعب “أنفيلد” شوط كاملا، حتى جاء الفرج في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني عبر تسديدة من ألكس أوكسليد تشامبرلين، بتسديدة مباغتة.

وبعد 60 دقيقة، عزز جوردان هندرسون تقدم أصحاب الأرض بتسديدة من مسافة قريبة، بعد تمريرة حريرية من زميله في الهجوم روبرتو فيرمينو.

ثم جاء الدور على صلاح ليسجل من انفراد تام بمرمى الضيوف في الدقيقة 72، فيما ختم النجم المصري حفل ليفربول بالهدف الرابع في الثواني الأخيرة من اللقاء بعد كرة خدمه الحظ بها كثيرا.

وفي موسم سيكون تاريخيا على ما يبدو، يتفوق ليفربول على مانشستر سيتي بـ22 نقطة، فيما لعب الأخير مباراة أقل.

ومن أصل 25 مباراة، حقق “الريدز” 24 انتصارا مقابل تعادل وحيد، فيما لم يتلق الفريق أي خسارة في الدوري المحلي هذا الموسم حتى الآن.