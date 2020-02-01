ملعب الهلال السوداني يتحول لـ”ثكنة عسكرية”.. والأهلي “غاضب”

في ثوان معدودة تحول ملعب “الجوهرة الزرقاء” معقل فريق الهلال السوداني في الخرطوم إلى ثكنة عسكرية في مباراة المجموعة الثانية من دور المجموعات أمام الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الأهلي المصري مع الهلال السوداني بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية، التي حسم صدارتها النجم الساحلي التونسي بعد الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي 2-0.

وشهدت نهاية الشوط الأول بداية المناوشات، حيث التف لاعبو الهلال حول الحكم، وخاصة حارس المرمى جمال سالم الذي أظهرت اللقطات المصورة احتجاجه على الحكم المغربي رضوان جيد.

وسار الشوط الثاني بشكل طبيعي، لكن في الدقيقة 73 اندلعت المشاكل مرة أخرى فجأة مع اقتحام عدد من الجماهير أرض الملعب، ومنهم من ظهر عليه التوجه نحو الحكم للاعتداء عليه.

وإثر ذلك توقفت المباراة 10 دقائق، وتدخلت الشرطة السودانية على الفور لمنع المقتحمين من الاحتكاك بلاعبي الأهلي المصري أو بطاقم التحكيم، وظل الوضع كما هو عليه، وسط إلقاء الجماهير السودانية في المدرجات الكثير من الأدوات والمواد الصلبة على أرض الملعب.

وتمت السيطرة على الأمور وعاد اللقاء مرة أخرى، وقبل انتهاء المباراة بدقيقتين ألقت الجماهير مرة أخرى بعض الأشياء الصلبة داخل الملعب، لكن المباراة لم تتوقف كثيرا، لكن في النهاية الحكم أعطى 13 دقيقة كوقت محتسب بدلا من الضائع.

وبعد نهاية اللقاء انتظرت بعثة الأهلي داخل غرفة الملابس حتى تغادر الجماهير المدرجات بطلب من قوات الأمن، حرصا على سلامتهم، كما أظهرت لقطات تليفزيونية انتشار كبير لقوات الأمن السودانية داخل الملعب لحماية طاقم التحكيم بعد إطلاق صافرة نهاية اللقاء.

من جانبه، أكد مدير الكرة في النادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ، ضرورة تطبيق لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” على الهلال السوداني، واحتساب نتيجة المباراة لصالح المارد الأحمر.

وقال عبد الحفيظ: “لوائح الاتحاد الأفريقي تقول إذا أُجبر حكم المباراة على تكملة المباراة بعد إيقافها قبل نهاية الوقت الأصلي بسبب اقتحام الملعب، يعتبر الفريق المضيف خاسرا”.

وتابع “الاتحاد الأفريقي طبق اللائحة في وقت سابق على الإسماعيلي ويجب أن تُطبق الآن على الهلال. ننتظر ما سيفعله الاتحاد الأفريقي”.

وأكمل: “كنا نلعب في ثكنة عسكرية وأجواء غير طبيعية. سننتظر الآن ما سيفعله الاتحاد الأفريقي”، مضيفا “بكل تأكيد سيكون هناك تحرك من إدارة الأهلي. سنفعل الخطوات المطلوبة مع الاتحاد الأفريقي”.

وتعادل الأهلي المصري مع الهلال السوداني بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية، التي حسم صدارتها النجم الساحلي التونسي بعد الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي 2-0.

وشهدت نهاية الشوط الأول بداية المناوشات، حيث التف لاعبو الهلال حول الحكم، وخاصة حارس المرمى جمال سالم الذي أظهرت اللقطات المصورة احتجاجه على الحكم المغربي رضوان جيد.

وسار الشوط الثاني بشكل طبيعي، لكن في الدقيقة 73 اندلعت المشاكل مرة أخرى فجأة مع اقتحام عدد من الجماهير أرض الملعب، ومنهم من ظهر عليه التوجه نحو الحكم للاعتداء عليه.

وإثر ذلك توقفت المباراة 10 دقائق، وتدخلت الشرطة السودانية على الفور لمنع المقتحمين من الاحتكاك بلاعبي الأهلي المصري أو بطاقم التحكيم، وظل الوضع كما هو عليه، وسط إلقاء الجماهير السودانية في المدرجات الكثير من الأدوات والمواد الصلبة على أرض الملعب.

وتمت السيطرة على الأمور وعاد اللقاء مرة أخرى، وقبل انتهاء المباراة بدقيقتين ألقت الجماهير مرة أخرى بعض الأشياء الصلبة داخل الملعب، لكن المباراة لم تتوقف كثيرا، لكن في النهاية الحكم أعطى 13 دقيقة كوقت محتسب بدلا من الضائع.

وبعد نهاية اللقاء انتظرت بعثة الأهلي داخل غرفة الملابس حتى تغادر الجماهير المدرجات بطلب من قوات الأمن، حرصا على سلامتهم، كما أظهرت لقطات تليفزيونية انتشار كبير لقوات الأمن السودانية داخل الملعب لحماية طاقم التحكيم بعد إطلاق صافرة نهاية اللقاء.

من جانبه، أكد مدير الكرة في النادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ، ضرورة تطبيق لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” على الهلال السوداني، واحتساب نتيجة المباراة لصالح المارد الأحمر.

وقال عبد الحفيظ: “لوائح الاتحاد الأفريقي تقول إذا أُجبر حكم المباراة على تكملة المباراة بعد إيقافها قبل نهاية الوقت الأصلي بسبب اقتحام الملعب، يعتبر الفريق المضيف خاسرا”.

وتابع “الاتحاد الأفريقي طبق اللائحة في وقت سابق على الإسماعيلي ويجب أن تُطبق الآن على الهلال. ننتظر ما سيفعله الاتحاد الأفريقي”.

وأكمل: “كنا نلعب في ثكنة عسكرية وأجواء غير طبيعية. سننتظر الآن ما سيفعله الاتحاد الأفريقي”، مضيفا “بكل تأكيد سيكون هناك تحرك من إدارة الأهلي. سنفعل الخطوات المطلوبة مع الاتحاد الأفريقي”.