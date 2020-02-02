سيميوني يكشف أسباب سقوط أتلتيكو أمام ريال مدريد

حلل الأرجنتيني، دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، خسارة فريقه أمام ريال مدريد في الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني، مرجعا السبب الرئيسي لعدم استغلال فريقه للفرص، التي أتيحت له خلال الشوط الأول.

وسقط أتلتيكو مدريد في فخ الخسارة أمام ريال مدريد بهدف دون رد في المباراة، التي أقيمت ضمن الأسبوع الـ22 من بطولة الدوري الإسباني.

وقال سيميوني عقب المباراة: “لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا، والآن علينا التفكير في المباراة القادمة”.

وأضاف: “لعبنا مباراة جيدة، الشوط الأول كان جيدا للغاية، وكانت لدينا فرص ولم نستغلها، وفي الشوط الثاني بدأوا جيدا ولعبوا مباراة رائعة، لكن في النهاية دافعنا ولم نستطع أن نواصل الضغط”.

وعن تغيير استراتيجية لعب ريال مدريد: “لقد كان أمرا طبيعيا، أعتقد أنهم كانوا سيلعبون على هذا النحو، لديهم بدائل واستفادوا منها”.

وأضاف “فضلت تغيير موراتا لأنه تلقى إصابة قوية، لم أكن أعرف ما إذا تعرض لإصابة كبيرة أم لا، لهذا السبب قررت استبداله”.

وعن المطالبة باحتساب ركلة جزاء لصالح ألفارو موراتا مهاجم الروخيبلانكوس قال المدرب الأرجنتيني: “هناك تقنية الفيديو «الفار»، الحكم والحكم الرابع لم أر المخالفة”.

وواصل: “كان علينا أن نحقق الفوز لإبعاد الشكوك عنا، ولكني شرحت لكم ما حدث”.

وأتم: “خرج ألفارو موراتا لأنه تعرض لضربة شديدة في ساقه، لقد واجه صعوبة في مواصلة المباراة، وبدونه كان هناك تباطؤ هائل، وكما تعرف كنا أفضل في الشوط الأول، ولكن في الثاني حدث ارتداد دفاعي لنا بدون المهاجم، واعتقدنا أن البديل كاميلو سيعطينا دفعة ولديه الخصائص التي يمكن أن نحتاجها”.

وسقط أتلتيكو مدريد في فخ الخسارة أمام ريال مدريد بهدف دون رد في المباراة، التي أقيمت ضمن الأسبوع الـ22 من بطولة الدوري الإسباني.

وقال سيميوني عقب المباراة: “لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا، والآن علينا التفكير في المباراة القادمة”.

وأضاف: “لعبنا مباراة جيدة، الشوط الأول كان جيدا للغاية، وكانت لدينا فرص ولم نستغلها، وفي الشوط الثاني بدأوا جيدا ولعبوا مباراة رائعة، لكن في النهاية دافعنا ولم نستطع أن نواصل الضغط”.

وعن تغيير استراتيجية لعب ريال مدريد: “لقد كان أمرا طبيعيا، أعتقد أنهم كانوا سيلعبون على هذا النحو، لديهم بدائل واستفادوا منها”.

وأضاف “فضلت تغيير موراتا لأنه تلقى إصابة قوية، لم أكن أعرف ما إذا تعرض لإصابة كبيرة أم لا، لهذا السبب قررت استبداله”.

وعن المطالبة باحتساب ركلة جزاء لصالح ألفارو موراتا مهاجم الروخيبلانكوس قال المدرب الأرجنتيني: “هناك تقنية الفيديو «الفار»، الحكم والحكم الرابع لم أر المخالفة”.

وواصل: “كان علينا أن نحقق الفوز لإبعاد الشكوك عنا، ولكني شرحت لكم ما حدث”.

وأتم: “خرج ألفارو موراتا لأنه تعرض لضربة شديدة في ساقه، لقد واجه صعوبة في مواصلة المباراة، وبدونه كان هناك تباطؤ هائل، وكما تعرف كنا أفضل في الشوط الأول، ولكن في الثاني حدث ارتداد دفاعي لنا بدون المهاجم، واعتقدنا أن البديل كاميلو سيعطينا دفعة ولديه الخصائص التي يمكن أن نحتاجها”.