فيديو لـ”مبابي الغاضب”.. والمدرب يحاول تهدئته

سيطر الغضب على النجم الفرنسي، كيليان مبابي، نجم باريس سان جرمان خلال استبداله بمباراة مونبلييه، التي جمعتهما، السبت، وانتهت بفوز فريق العاصمة الفرنسية 5-1 ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الفرنسي.

وبدا النجم الشاب غاضبا عندما قام مدربه الألماني، توماس توخيل، باستبداله في الشوط الثاني من مباراة فريقه، رغم أنه سجل هدفا.

وأظهرت الكاميرات حديثا غاضبا بين مبابي ومدربه توخيل عند خط التماس في الدقيقة 68 والدفع بالمهاجم الأوروغواياني إدينسون كافاني.

ورغم محاولة تهدئة اللاعب من قبل مدربه، إلا أن علامات الغضب ظهرت عليه جليا، وتبادلا بالفعل الحديث قبل أن يجلس مبابي على مقاعد البدلاء متجهما.

يذكر أن مبابي أبدى غضبه في وقت سابق عند استبداله أمام نفس المنافس في المباراة، التي أقيمت في شهر ديسمبر الماضي، وبرر حينها المدير الفني الألماني موقفه بأنها أسباب فنية.

وعزز باريس سان جرمان صدارته للدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة بفارق 13 نقطة عن أولمبيك مارسيليا صاحب الوصافة، بينما بات رصيد مونبلييه 33 نقطة في المركز الرابع.

وسجل أهداف سان جرمان كل من بابلو سارابيا وأنخيل دي ماريا ومبابي ولايفين كورزاوا بالإضافة إلى دانييل كونغري بالخطأ في مرماه.

وبدا النجم الشاب غاضبا عندما قام مدربه الألماني، توماس توخيل، باستبداله في الشوط الثاني من مباراة فريقه، رغم أنه سجل هدفا.

وأظهرت الكاميرات حديثا غاضبا بين مبابي ومدربه توخيل عند خط التماس في الدقيقة 68 والدفع بالمهاجم الأوروغواياني إدينسون كافاني.

ورغم محاولة تهدئة اللاعب من قبل مدربه، إلا أن علامات الغضب ظهرت عليه جليا، وتبادلا بالفعل الحديث قبل أن يجلس مبابي على مقاعد البدلاء متجهما.

يذكر أن مبابي أبدى غضبه في وقت سابق عند استبداله أمام نفس المنافس في المباراة، التي أقيمت في شهر ديسمبر الماضي، وبرر حينها المدير الفني الألماني موقفه بأنها أسباب فنية.

وعزز باريس سان جرمان صدارته للدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة بفارق 13 نقطة عن أولمبيك مارسيليا صاحب الوصافة، بينما بات رصيد مونبلييه 33 نقطة في المركز الرابع.

وسجل أهداف سان جرمان كل من بابلو سارابيا وأنخيل دي ماريا ومبابي ولايفين كورزاوا بالإضافة إلى دانييل كونغري بالخطأ في مرماه.