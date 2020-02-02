توخيل مهاجما نيمار: الدعوة لعيد ميلاده تشتيت لانتباه الفريق

سيحتفل النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جرمان بعيد ميلاده في أحد ملاهي باريس اليوم الأحد، وهو ما اعتبره توماس توخيل مدرب بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، مصدرا “لتشتيت الانتباه” قبل يومين من رحلة الفريق لمواجهة نانت في البطولة المحلية.

وقالت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية إن الاحتفال، الذي دعي إليه لاعبو الفريق وعدد من موظفي ومسؤولي النادي، سيتم في أحد الملاهي في غرب العاصمة الفرنسية.

ونقلت ليكيب عن المدرب الألماني توخيل قوله: “استبدال كيليان أو عيد ميلاد نيمار يمثل تشتيتا للانتباه وهو يوحي بأننا غير جادين”، حسبما نقلت “رويترز”.

وكان المهاجم الفرنسي كيليان مبابي قد عبّر عن غضبه وشعوره بالإحباط، بعد استبداله في الدقيقة 70 من المباراة التي فاز فيها فريق العاصمة على مونبلييه 5-صفر، السبت.

وأضاف توخيل عن عيد ميلاد نيمار “هذا يعطي الانطباع بأننا غير مركزين وغير محترفين بنسبة 100 في المئة”.

وقالت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية إن الاحتفال، الذي دعي إليه لاعبو الفريق وعدد من موظفي ومسؤولي النادي، سيتم في أحد الملاهي في غرب العاصمة الفرنسية.

ونقلت ليكيب عن المدرب الألماني توخيل قوله: “استبدال كيليان أو عيد ميلاد نيمار يمثل تشتيتا للانتباه وهو يوحي بأننا غير جادين”، حسبما نقلت “رويترز”.

وكان المهاجم الفرنسي كيليان مبابي قد عبّر عن غضبه وشعوره بالإحباط، بعد استبداله في الدقيقة 70 من المباراة التي فاز فيها فريق العاصمة على مونبلييه 5-صفر، السبت.

وأضاف توخيل عن عيد ميلاد نيمار “هذا يعطي الانطباع بأننا غير مركزين وغير محترفين بنسبة 100 في المئة”.