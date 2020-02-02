رونالدو يقود يوفنتوس للاحتفاظ بصدارة الدوري الإيطالي

سجل كريستيانو رونالدو هدفين من ركلتي جزاء ليهز الشباك للمباراة التاسعة على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، خلال الفوز 3-صفر على فيورنتينا ليبقى في الصدارة، الأحد.

ونفذ اللاعب البرتغالي الركلة الأولى أسفل الحارس بارتلومي دراجوفسكي في الدقيقة 40، ثم أرسل الحارس في الاتجاه الخاطئ في الركلة الأخرى بالشوط الثاني، رافعا رصيده إلى 19 هدفا هذا الموسم.

وأضاف المدافع ماتيس دي ليخت الهدف الثالث من ضربة رأسية، حسبما ذكرت “رويترز”.

وحصل يوفنتوس على ركلة الجزاء الثانية بعد تعرض رودريغو بنتانكور لعرقلة من فيدريكو تشيكيريني وسط اعتراضات شديدة من فريق الزوار.

ورفع يوفنتوس، الذي تعافى من الهزيمة 2-1 أمام نابولي الأسبوع الماضي، رصيده إلى 54 نقطة من 22 مباراة بفارق ست نقاط عن إنتر ميلان الذي يحل ضيفا على أودينيزي في وقت لاحق الأحد.

وتعد هذه أول هزيمة لفيورنتينا بعد خمس مباريات في الدوري تحت قيادة جوسيبي اياكيريني الذي حل بديلا للمدرب فينشنزو مونتيلا.

ونفذ اللاعب البرتغالي الركلة الأولى أسفل الحارس بارتلومي دراجوفسكي في الدقيقة 40، ثم أرسل الحارس في الاتجاه الخاطئ في الركلة الأخرى بالشوط الثاني، رافعا رصيده إلى 19 هدفا هذا الموسم.

وأضاف المدافع ماتيس دي ليخت الهدف الثالث من ضربة رأسية، حسبما ذكرت “رويترز”.

وحصل يوفنتوس على ركلة الجزاء الثانية بعد تعرض رودريغو بنتانكور لعرقلة من فيدريكو تشيكيريني وسط اعتراضات شديدة من فريق الزوار.

ورفع يوفنتوس، الذي تعافى من الهزيمة 2-1 أمام نابولي الأسبوع الماضي، رصيده إلى 54 نقطة من 22 مباراة بفارق ست نقاط عن إنتر ميلان الذي يحل ضيفا على أودينيزي في وقت لاحق الأحد.

وتعد هذه أول هزيمة لفيورنتينا بعد خمس مباريات في الدوري تحت قيادة جوسيبي اياكيريني الذي حل بديلا للمدرب فينشنزو مونتيلا.