بداية “قاسية” للوافد الجديد.. توتنهام يهزم مانشستر سيتي

ترك لاعب القدم الهولندي، ستيفن بريغون، بصمة فورية خلال مشاركته الأولى مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بعدما سجل الهدف الأول في مباراة انتهت بفوز فريقه 2-0 على مانشستر سيتي، في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

ووضع بيرغوين الذي جاء من إيندهوفن، الأسبوع الماضي، الكرة في الشباك بتسديدة رائعة بعد ثلاث دقائق من طرد أولكسندر زينتشنكو، لاعب سيتي، بسبب حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 60.

وفي ظل النقص العددي وسط سيتي، أضاف سون هيونغ – مين هدفا ثانيا لتوتنهام، في الدقيقة 71، ليمنح مدربه جوزيه مورينيو التفوق على غريمه القديم بيب غوارديولا، للمرة السادسة فقط في 23 مواجهة.

ويتأخر سيتي بفارق 22 نقطة خلف ليفربول المتصدر، وسيكون في وضع صعب بعد سادس هزيمة في الدوري، هذا الموسم.

وأهدر مانشستر سيتي العديد من الفرص الخطيرة، وأضاع ركلة جزاء أخرى عندما تصدى الحارس هوغو لوريس لتسديدة إيلكاي غندوغان من علامة الجزاء.

وأضاع سيرجيو أغويرو عدة فرص على غير العادة مع سيتي، إذ سدد في القائم في الشوط الأول وأهدر فرصتين أخريين.

وفيما ابتعد سيتي عن ملاحقة ليفربول، أنعش ثاني فوز على التوالي لتوتنهام في الدوري آماله في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.

وارتقى توتنهام للمركز الخامس في الترتيب بفارق أربع نقاط خلف غريمه اللندني تشيلسي، وفق ما نقلت رويترز.

ووضع بيرغوين الذي جاء من إيندهوفن، الأسبوع الماضي، الكرة في الشباك بتسديدة رائعة بعد ثلاث دقائق من طرد أولكسندر زينتشنكو، لاعب سيتي، بسبب حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 60.

وفي ظل النقص العددي وسط سيتي، أضاف سون هيونغ – مين هدفا ثانيا لتوتنهام، في الدقيقة 71، ليمنح مدربه جوزيه مورينيو التفوق على غريمه القديم بيب غوارديولا، للمرة السادسة فقط في 23 مواجهة.

ويتأخر سيتي بفارق 22 نقطة خلف ليفربول المتصدر، وسيكون في وضع صعب بعد سادس هزيمة في الدوري، هذا الموسم.

وأهدر مانشستر سيتي العديد من الفرص الخطيرة، وأضاع ركلة جزاء أخرى عندما تصدى الحارس هوغو لوريس لتسديدة إيلكاي غندوغان من علامة الجزاء.

وأضاع سيرجيو أغويرو عدة فرص على غير العادة مع سيتي، إذ سدد في القائم في الشوط الأول وأهدر فرصتين أخريين.

وفيما ابتعد سيتي عن ملاحقة ليفربول، أنعش ثاني فوز على التوالي لتوتنهام في الدوري آماله في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.

وارتقى توتنهام للمركز الخامس في الترتيب بفارق أربع نقاط خلف غريمه اللندني تشيلسي، وفق ما نقلت رويترز.