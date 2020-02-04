رانييري عن الهتافات المسيئة: آسف جدا

أعرب مدرب سامبدوريا، كلاوديو رانييري، عن اعتذاره عن هتافات مسيئة رددتها مجموعة من مشجعي ناديه ضد نادي نابولي، خلال مواجهة في إطار الدوري الإيطالي المحلي، مساء الاثنين.

وقال رانييري للصحفيين عقب الخسارة 2-4 أمام نابولي “أنا آسف جدا خاصة أني قريب جدا من نابولي”، وفق “رويترز”.

وأضاف “أعتذر إلى كل مشجعي نابولي، ومن الواضح أن جماهيرنا كانت غاضبة من الحكم وصبت ذلك على البعض ممن لا علاقة لهم بالأمر”.

وذكرت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” أن الهتافات المسيئة كانت واضحة خلال الشوط الثاني لكن اللعب لم يتوقف.

وقضى المدرب البالغ عمره 68 عاما موسمين في نابولي في بداية مسيرته، وهو فريق من بين حوالى 20 فريقا قادها خلال رحلته الطويلة في التدريب.

وقال رانييري للصحفيين عقب الخسارة 2-4 أمام نابولي “أنا آسف جدا خاصة أني قريب جدا من نابولي”، وفق “رويترز”.

وأضاف “أعتذر إلى كل مشجعي نابولي، ومن الواضح أن جماهيرنا كانت غاضبة من الحكم وصبت ذلك على البعض ممن لا علاقة لهم بالأمر”.

وذكرت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” أن الهتافات المسيئة كانت واضحة خلال الشوط الثاني لكن اللعب لم يتوقف.

وقضى المدرب البالغ عمره 68 عاما موسمين في نابولي في بداية مسيرته، وهو فريق من بين حوالى 20 فريقا قادها خلال رحلته الطويلة في التدريب.