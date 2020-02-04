الزمالك يوافق على لعب “السوبر الأفريقي” بشروط

أعلن نادي الزمالك المصري، الثلاثاء، أن مجلس إدارته وافق بالأغلبية على خوض مباراة الكأس السوبر الإفريقية لكرة القدم أمام الترجي التونسي، والمقررة في 14 فبراير بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور خلال مؤتمر صحافي بمقر النادي بميت عقبة أنه لا يوافق على خوض مباراة السوبر في قطر إلا أنه سيحترم قرار الأغلبية.

واشترط رئيس الزمالك وصول تعهد كتابي من الاتحاد الأ فريقي “كاف” يضمن تأمين البعثة في قطر، من أجل إعلان الموافقة النهائية على خوض المباراة.

وقال “أنتظر وصول تعهد من الكاف بتأمين البعثة، وإذا وافقت الدولة ومجلس الإدارة على خوض المباراة فلا أمانع، فمجلس الإدارة يرى أن نلعب المباراة، ولكني أرى عكس ذلك”.

وأتم رئيس نادي الزمالك تصريحاته قائلا: “إن لم نحصل على تعهد الكاف وحكومتنا رفضت السفر، سنصعد الأمر للمحكمة الرياضية”.

وأوضح رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور خلال مؤتمر صحافي بمقر النادي بميت عقبة أنه لا يوافق على خوض مباراة السوبر في قطر إلا أنه سيحترم قرار الأغلبية.

واشترط رئيس الزمالك وصول تعهد كتابي من الاتحاد الأ فريقي “كاف” يضمن تأمين البعثة في قطر، من أجل إعلان الموافقة النهائية على خوض المباراة.

وقال “أنتظر وصول تعهد من الكاف بتأمين البعثة، وإذا وافقت الدولة ومجلس الإدارة على خوض المباراة فلا أمانع، فمجلس الإدارة يرى أن نلعب المباراة، ولكني أرى عكس ذلك”.

وأتم رئيس نادي الزمالك تصريحاته قائلا: “إن لم نحصل على تعهد الكاف وحكومتنا رفضت السفر، سنصعد الأمر للمحكمة الرياضية”.