بايرن ميونيخ يكشف فكرة غوارديولا “المجنونة” مع نيوير

كشف المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ الألماني، فكرة “غريبة” غير مسبوقة، أراد المدرب الإسباني بيب غوارديولا، تنفيذها عندما كان مدربا لبطل ألمانيا.

وقال كارل هاينز رومينيغه، المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ، إن غوارديولا كان مقتنعا تماما بقدرة حارس مرمى الفريق مانويل نيوير على اللعب في خط الوسط.

ووفقا لصحيفة “ماركا”، أراد غوارديولا إشراك نيوير كلاعب وسط خلال إحدى المباريات في الدوري، بعد ضمان الفريق تحقيق اللقب، إلا أن رومينيغه منعه من فعل ذلك.

وقال المدير التنفيذي لعملاق ألمانيا: “بعد أن أحرزنا لقب الدوري، غواردويلا أراد تنفيذ فكرة لعب نيوير في وسط الملعب خلال إحدى المباريات”.

وأضاف: “كان مصرا على الفكرة ولم يكن ثنيه عن فعل ذلك سهلا، ولكنني لم أسمح بذلك لأنه كان سيظهر كتصرف مغرور بالنسبة للمنافسين”.

وأشار رومينيغه إلى أنه يوافق غوارديولا بأن حارس مرمى بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، يستطيع بالفعل اللعب في خط الوسط إذا ما أراد ذلك، بفضل إمكانياته العالية.

ويمتلك نيوير قدرة كبيرة على التحكم بالكرة بقدميه، ولطالما استخدمه المدرب الإسباني لبدء الهجمات من الخلف، أو لتنفيذ التمريرات الطويلة لزملائه.

ودرب غوارديولا بايرن ميونيخ في الفترة ما بين 2013 و2016، حصد فيها جميع الألقاب المحلية، لكنه فشل بتحقيق دوري أبطال أوروبا.

وقال كارل هاينز رومينيغه، المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ، إن غوارديولا كان مقتنعا تماما بقدرة حارس مرمى الفريق مانويل نيوير على اللعب في خط الوسط.

ووفقا لصحيفة “ماركا”، أراد غوارديولا إشراك نيوير كلاعب وسط خلال إحدى المباريات في الدوري، بعد ضمان الفريق تحقيق اللقب، إلا أن رومينيغه منعه من فعل ذلك.

وقال المدير التنفيذي لعملاق ألمانيا: “بعد أن أحرزنا لقب الدوري، غواردويلا أراد تنفيذ فكرة لعب نيوير في وسط الملعب خلال إحدى المباريات”.

وأضاف: “كان مصرا على الفكرة ولم يكن ثنيه عن فعل ذلك سهلا، ولكنني لم أسمح بذلك لأنه كان سيظهر كتصرف مغرور بالنسبة للمنافسين”.

وأشار رومينيغه إلى أنه يوافق غوارديولا بأن حارس مرمى بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، يستطيع بالفعل اللعب في خط الوسط إذا ما أراد ذلك، بفضل إمكانياته العالية.

ويمتلك نيوير قدرة كبيرة على التحكم بالكرة بقدميه، ولطالما استخدمه المدرب الإسباني لبدء الهجمات من الخلف، أو لتنفيذ التمريرات الطويلة لزملائه.

ودرب غوارديولا بايرن ميونيخ في الفترة ما بين 2013 و2016، حصد فيها جميع الألقاب المحلية، لكنه فشل بتحقيق دوري أبطال أوروبا.