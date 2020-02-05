تركي آل الشيخ يبرر “بالأرقام” منشورا أغضب جماهير الزمالك

أكد رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، أنه يتكلم بحقائق وأرقام مجردة عند مقارنته بين قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك، مشددا على أن ما يذكره ليس فيه إهانة لأحد.

وقال تركي آل الشيخ في منشور له على صفحته في موقع “فيسبوك” إن “الدوري المصري قد جرى إقامته في نسخته الحديثة 60 مرة وأن الأهلي قد حقق 41 بطولة منهم، مضيفا بما معناها: “عندما نتحدث في أرقام يغضب بعض الناس، متسائلا: “هل أنا شتمتك أم ذكرت حقائق؟”.

وتابع: عندما تمنيت أن يواجه الأهلي الزمالك في الدور الربع نهائي لدوري أبطال أفريقيا، فذلك لأن الزمالك هو أسهل فريق يمكن أن يواجهه الأهلي بلغة الارقام..”

وتابع قائلا: “وبالنسبة لكأس السوبر فهي بطولة سهلة وفي متناول اليد… واتوقع أن يواجه الأهلي صعوبة أكبر في اعتزال طارق التايب مع الهلال أكثر بكثير من كأس السوبر … هذه وجهة نظري الكروية مع كامل احترامي للجميع … انا اعبّر عن رأيي … تزعلوا ليه؟ خلوا عندكوا «لتكن لديكم» روح رياضية”.

وكان آل الشيخ قد كتب في منشور سابق: “كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة غدا بمواجهة نادي الزمالك، لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي أحترمه أنا باتكلم كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم”.

وتأهل للدور ربع النهائي 8 فرق منها 6 عربية، هي “الزمالك والأهلي المصريان، الترجي التونسي والنجم الساحلي التونسيان، الوداد والرجاء المغربيان”، إلى جانب فريقي مازيمبيى الكونغولي وصن داونز الجنوب أفريقي.

ويتواجد في التصنيف الأول متصدري المجموعات الأربع، وهم مازيمبيى والنجم الساحلي وصن داونز والترجي، وفي التصنيف الثاني الزمالك والأهلي والوداد والرجاء.

ولن يواجه النادي الأهلي المصري نظيره الزمالك في الدور ربع النهائي، لكونهما معا في التصنيف الثاني. ومن المقرر أن يقعا مع أحد فرق التصنيف الأول مازيمبيى، النجم الساحلي، صن داونز والترجي.

وقال تركي آل الشيخ في منشور له على صفحته في موقع “فيسبوك” إن “الدوري المصري قد جرى إقامته في نسخته الحديثة 60 مرة وأن الأهلي قد حقق 41 بطولة منهم، مضيفا بما معناها: “عندما نتحدث في أرقام يغضب بعض الناس، متسائلا: “هل أنا شتمتك أم ذكرت حقائق؟”.

وتابع: عندما تمنيت أن يواجه الأهلي الزمالك في الدور الربع نهائي لدوري أبطال أفريقيا، فذلك لأن الزمالك هو أسهل فريق يمكن أن يواجهه الأهلي بلغة الارقام..”

وتابع قائلا: “وبالنسبة لكأس السوبر فهي بطولة سهلة وفي متناول اليد… واتوقع أن يواجه الأهلي صعوبة أكبر في اعتزال طارق التايب مع الهلال أكثر بكثير من كأس السوبر … هذه وجهة نظري الكروية مع كامل احترامي للجميع … انا اعبّر عن رأيي … تزعلوا ليه؟ خلوا عندكوا «لتكن لديكم» روح رياضية”.

وكان آل الشيخ قد كتب في منشور سابق: “كنت أتمنى لو سمحت لنا القرعة غدا بمواجهة نادي الزمالك، لأنه الأسهل والطريق السلس للعبور مع كامل احترامي لنادي الزمالك وجمهوره الذي أحترمه أنا باتكلم كرة قدم ومستوى فني خلال هذا الموسم”.

وتأهل للدور ربع النهائي 8 فرق منها 6 عربية، هي “الزمالك والأهلي المصريان، الترجي التونسي والنجم الساحلي التونسيان، الوداد والرجاء المغربيان”، إلى جانب فريقي مازيمبيى الكونغولي وصن داونز الجنوب أفريقي.

ويتواجد في التصنيف الأول متصدري المجموعات الأربع، وهم مازيمبيى والنجم الساحلي وصن داونز والترجي، وفي التصنيف الثاني الزمالك والأهلي والوداد والرجاء.

ولن يواجه النادي الأهلي المصري نظيره الزمالك في الدور ربع النهائي، لكونهما معا في التصنيف الثاني. ومن المقرر أن يقعا مع أحد فرق التصنيف الأول مازيمبيى، النجم الساحلي، صن داونز والترجي.