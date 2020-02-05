مواجهات “نارية” في ربع نهائي أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، التي سحبت الأربعاء في القاهرة، عن مواجهتين من العيار الثقيل بين الترجي التونسي حامل اللقب والزمالك المصري من جهة، ومواطن الأخير الأهلي وصنداونز الجنوب أفريقي من جهة أخرى.

وهي المرة الأولى التي تكون فيها كل الأندية المشاركة في ربع النهائي متوجة سابقا باللقب، بينها ستة عربية، يتقدمها الأهلي حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب والترجي بطل الموسمين الماضيين.

وتكرر سيناريو الدور ربع النهائي في الموسم الماضي مع الأهلي، حيث أوقعته القرعة في مواجهة صنداونز، الذي تغلب على الفريق المصري ذهابا بخماسية نظيفة، ليحقق بعدها الأهلي فوزا شرفيا بهدف دون رد ويودع البطولة.

وسيتوجب على الترجي أن يواجه الزمالك بطل كأس الاتحاد الأفريقي، علما أنهما سيتواجهان أيضا في 14 فبراير الحالي على لقب الكأس السوبر الأفريقية.

وافرزت القرعة مواجهتين لا تقلان صعوبة بين الرجاء البيضاوي المغربي ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية، وجاره الوداد مع النجم الساحلي التونسي.

وتقام مباريات الذهاب في 28 فبراير والإياب في السادس من مارس المقبل.

وسيلتقي في المربع الذهبي الفائز بين الزمالك والترجي مع الفائز بين الرجاء ومازيمبي، والفائز بين الأهلي وصنداونز مع الفائز من مباراة الوداد والنجم الساحلي.

كما سحبت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد وأسفرت عن المواجهات التالية:

زاناكو «زامبيا» – بيراميدز «مصر»

النصر «ليبيا» – حسنية أكادير «المغرب»

المصري «مصر» – نهضة بركان «المغرب»

إنيمبا «نيجيريا» – حوريا كوناكري «غينيا»

وتقام مباريات الذهاب في الأول من مارس والإياب في الثامن منه.

ويلتقي في نصف النهائي الفائز من مجموع مباراتي زاناكو وبيراميدز مع الفائز بين إنيمبا وحوريا كوناكري، والفائز بين النصر وحسنية أكادير مع الفائز من المصري ونهضة بركان.

وهي المرة الأولى التي تكون فيها كل الأندية المشاركة في ربع النهائي متوجة سابقا باللقب، بينها ستة عربية، يتقدمها الأهلي حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب والترجي بطل الموسمين الماضيين.

وتكرر سيناريو الدور ربع النهائي في الموسم الماضي مع الأهلي، حيث أوقعته القرعة في مواجهة صنداونز، الذي تغلب على الفريق المصري ذهابا بخماسية نظيفة، ليحقق بعدها الأهلي فوزا شرفيا بهدف دون رد ويودع البطولة.

وسيتوجب على الترجي أن يواجه الزمالك بطل كأس الاتحاد الأفريقي، علما أنهما سيتواجهان أيضا في 14 فبراير الحالي على لقب الكأس السوبر الأفريقية.

وافرزت القرعة مواجهتين لا تقلان صعوبة بين الرجاء البيضاوي المغربي ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية، وجاره الوداد مع النجم الساحلي التونسي.

وتقام مباريات الذهاب في 28 فبراير والإياب في السادس من مارس المقبل.

وسيلتقي في المربع الذهبي الفائز بين الزمالك والترجي مع الفائز بين الرجاء ومازيمبي، والفائز بين الأهلي وصنداونز مع الفائز من مباراة الوداد والنجم الساحلي.

كما سحبت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد وأسفرت عن المواجهات التالية:

زاناكو «زامبيا» – بيراميدز «مصر»

النصر «ليبيا» – حسنية أكادير «المغرب»

المصري «مصر» – نهضة بركان «المغرب»

إنيمبا «نيجيريا» – حوريا كوناكري «غينيا»

وتقام مباريات الذهاب في الأول من مارس والإياب في الثامن منه.

ويلتقي في نصف النهائي الفائز من مجموع مباراتي زاناكو وبيراميدز مع الفائز بين إنيمبا وحوريا كوناكري، والفائز بين النصر وحسنية أكادير مع الفائز من المصري ونهضة بركان.