ابن هاجي يظهر في رينجرز.. ويخطف الفوز والأضواء

تألق إيانيس هاجي، وهو ابن نجم رومانيا المعتزل جورجي هاجي، في ظهوره الأول ضمن تشكيلة البداية في ناديه الجديد غلاسغو رينجرز، عندما أحرز له هدف الفوز على هايبرنيان 2-1 في الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء.

وجاء الهدف بمثابة هدية عيد ميلاد مناسبة للاب جورجي، الذي أكمل عامه 55.

وبسبب الهدف الذي أحرزه اللاعب الروماني الشاب «21 عاما» في الدقيقة 84 من عمر اللقاء حافظ رينجرز، الذي له مباراة مؤجلة، على فارق النقاط السبع الذي يفصله عن المتصدر سيلتيك.

ويعتبر جورجي هاجي من أبرز لاعبي جيله بعد أن خاض أكثر من 120 مباراة دولية مع منتخب بلاده، كما لعب لريال مديد وبرشلونة خلال مسيرته المتميزة على مستوى الأندية.

وكال ستيفن جيرارد مدرب رينجرز المديح للاعبه الجديد المعار من جنك البلجيكي في أخر يوم بفترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قائلا “أداؤه في الشوط الثاني يستحق الفوز بالمباراة.”

وأضاف جيرارد “إيانيس موهبة كبيرة جدا.. في الشوط الأول بدأ يتكيف مع اللعب في اسكتلندا، ويتعرف على اللاعبين.. في الشوط الثاني كان أداؤه أكثر قوة”.

وكان هاجي الابن تعاقد في الصيف الماضي مع جنك البلجيكي لخمس سنوات قادما من نادي فيتورول كونستانتا، الذي كان يلعب فيه والده، في ثاني انتقال له لفريق خارج رومانيا بعد أن أمضى 18 شهرا ضمن صفوف فيورنتينا الإيطالي.

وكان بول هانلون وضع هايبرنيان في المقدمة في الشوط الأول، ثم عادل المدافع جورج ادموندسون النتيجة بإحراز أول هدف له مع الفريق الفائز، قبل أن يخطف هاجي الابن الفوز والاضواء.

وأردف جيرارد: “كانت نهاية هائلة.. في ظل تميزه وشخصيته وشجاعته وقدرته على تلقي الكرة في أي مكان.. لقد جعل المباراة تبدو أكثر سهولة وهو يستحق كل العناوين”.

وجاء الهدف بمثابة هدية عيد ميلاد مناسبة للاب جورجي، الذي أكمل عامه 55.

وبسبب الهدف الذي أحرزه اللاعب الروماني الشاب «21 عاما» في الدقيقة 84 من عمر اللقاء حافظ رينجرز، الذي له مباراة مؤجلة، على فارق النقاط السبع الذي يفصله عن المتصدر سيلتيك.

ويعتبر جورجي هاجي من أبرز لاعبي جيله بعد أن خاض أكثر من 120 مباراة دولية مع منتخب بلاده، كما لعب لريال مديد وبرشلونة خلال مسيرته المتميزة على مستوى الأندية.

وكال ستيفن جيرارد مدرب رينجرز المديح للاعبه الجديد المعار من جنك البلجيكي في أخر يوم بفترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قائلا “أداؤه في الشوط الثاني يستحق الفوز بالمباراة.”

وأضاف جيرارد “إيانيس موهبة كبيرة جدا.. في الشوط الأول بدأ يتكيف مع اللعب في اسكتلندا، ويتعرف على اللاعبين.. في الشوط الثاني كان أداؤه أكثر قوة”.

وكان هاجي الابن تعاقد في الصيف الماضي مع جنك البلجيكي لخمس سنوات قادما من نادي فيتورول كونستانتا، الذي كان يلعب فيه والده، في ثاني انتقال له لفريق خارج رومانيا بعد أن أمضى 18 شهرا ضمن صفوف فيورنتينا الإيطالي.

وكان بول هانلون وضع هايبرنيان في المقدمة في الشوط الأول، ثم عادل المدافع جورج ادموندسون النتيجة بإحراز أول هدف له مع الفريق الفائز، قبل أن يخطف هاجي الابن الفوز والاضواء.

وأردف جيرارد: “كانت نهاية هائلة.. في ظل تميزه وشخصيته وشجاعته وقدرته على تلقي الكرة في أي مكان.. لقد جعل المباراة تبدو أكثر سهولة وهو يستحق كل العناوين”.