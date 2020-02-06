خسارة مذلة تخرج ريال مدريد من كأس إسبانيا

خرج نادي ريالد مدريد، مساء الخميس، من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد تعرضه لخسارة مذلة أمام منافسه ريال سوسيداد، في ربع نهائي البطولة.

وتقدم الفريق الباسكي بهدف وحيد في نهاية الشوط الأول سجله النروجي مارتن أوديغارد المعار من ريال مدريد.

وفي الشوط الثاني أضاف السويدي الشاب الكسندر إيزاك هدفين سريعين «54 و56»، فيما أنهى ميكل مورينو مهرجان الأهداف لفريقه «69».

أما اهداف ريال مدريد فجاءت بعد فوات الأوان تقريبا عن طريق البرازيلي مارسيلو «59» ومواطنه رودريغو «81» وناتشو «90+3».

وتقدم الفريق الباسكي بهدف وحيد في نهاية الشوط الأول سجله النروجي مارتن أوديغارد المعار من ريال مدريد.

وفي الشوط الثاني أضاف السويدي الشاب الكسندر إيزاك هدفين سريعين «54 و56»، فيما أنهى ميكل مورينو مهرجان الأهداف لفريقه «69».

أما اهداف ريال مدريد فجاءت بعد فوات الأوان تقريبا عن طريق البرازيلي مارسيلو «59» ومواطنه رودريغو «81» وناتشو «90+3».