كأس إسبانيا: سوسيداد يقابل ميرانديس.. وبلباو يواجه غرناطة

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إسبانيا بكرة القدم، التي سحبت الجمعة في مقر الاتحاد المحلي للعبة، عن وقوع ريال سوسيداد في مواجهة ميرانديس من الدرجة الثانية، وأتلتيك بلباو مع غرناطة.

وكان سوسيداد قد حقق مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجه ريال مدريد بفوزه عليه في عقر داره ملعب سانتياغو برنابيو 4-3، في حين أطاح فريق إقليم الباسك الآخر أتلتيك بلباو برشلونة بفوزه عليه بهدف قاتل سجل في الوقت بدل الضائع.

وفي المقابل، تغلب غرناطة على فالنسيا حامل اللقب 2-1 الثلاثاء، وميرانديس على فياريال 4-2 الأربعاء.

ويقام الدور نصف النهائي على مرحلتين، حيث تقام مباراتا الذهاب في 12 فبراير الحالي، والإياب في الرابع من مارس القادم، على أن تقام المباراة النهائية في 18 أبريل.

وكان الاتحاد قد أعلن الأربعاء أن ملعب “كارتوخا” في إشبيلية سيستضيف المباراة النهائية بدءا من هذه النسخة من المسابقة وحتى عام 2023.

وسبق للملعب المعروف أيضا باسم ملعب إشبيلية الأولمبي، والذي لا يستخدمه أي ناد من الدوري المحلي خلال الموسم، استضافة نهائي الكأس في مناسبتين، الأولى عام 1999 عندما فاز فالنسيا على أتلتيكو مدريد 3-صفر، والثانية عام 2001 وانتهت بفوز ريال سرقسطة على سيلتا فيغو 3-1، وفق ما ذكرت “فرانس برس”.

وكان سوسيداد قد حقق مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجه ريال مدريد بفوزه عليه في عقر داره ملعب سانتياغو برنابيو 4-3، في حين أطاح فريق إقليم الباسك الآخر أتلتيك بلباو برشلونة بفوزه عليه بهدف قاتل سجل في الوقت بدل الضائع.

وفي المقابل، تغلب غرناطة على فالنسيا حامل اللقب 2-1 الثلاثاء، وميرانديس على فياريال 4-2 الأربعاء.

ويقام الدور نصف النهائي على مرحلتين، حيث تقام مباراتا الذهاب في 12 فبراير الحالي، والإياب في الرابع من مارس القادم، على أن تقام المباراة النهائية في 18 أبريل.

وكان الاتحاد قد أعلن الأربعاء أن ملعب “كارتوخا” في إشبيلية سيستضيف المباراة النهائية بدءا من هذه النسخة من المسابقة وحتى عام 2023.

وسبق للملعب المعروف أيضا باسم ملعب إشبيلية الأولمبي، والذي لا يستخدمه أي ناد من الدوري المحلي خلال الموسم، استضافة نهائي الكأس في مناسبتين، الأولى عام 1999 عندما فاز فالنسيا على أتلتيكو مدريد 3-صفر، والثانية عام 2001 وانتهت بفوز ريال سرقسطة على سيلتا فيغو 3-1، وفق ما ذكرت “فرانس برس”.