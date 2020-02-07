حكم يوقف مباراة بسبب “الخط المزدوج”.. ويأمر بإصلاحه فورا

توقفت مباراة في كأس البرازيل لكرة القدم بين فريقي أونياو وأتليتيكو غويانينسي، في ظروف غير معتادة، بعدما أمر الحكام بإعادة رسم خطوط منطقة الجزاء.

وجاء هذا القرار من الحكام بعدما لاحظ اللاعبون أن خط الثمانية عشر في أحد الجوانب أقصر بما يقارب 2.5 متر.

واستخدم عمال ملعب أونياو طلاء أخضر اللون لتغطية الخط الخاطئ، ثم قاموا بطلاء الخط بصورة صحيحة قبل دقائق قليلة على انطلاق المباراة.

لكن بعد ثوان من البداية، توقفت المباراة مجددا بعدما اشتكى اللاعبون من شعورهم بالارتباك بسبب الخطين القديم والجديد وفق موقع “غلوبو إسبورت” البرازيلي على الإنترنت.

وتوقفت المباراة التي أقيمت الخميس لعدة دقائق، بينما كان عمال ملعب النادي المنافس في الدرجة الرابعة يرسمون الخط بالأبعاد الصحيحة بدقة مرة أخرى.

وفاز أتليتيكو بهدف دون مقابل، ليتأهل للدور الثاني حيث يواجه سانتا كروز.

وجاء هذا القرار من الحكام بعدما لاحظ اللاعبون أن خط الثمانية عشر في أحد الجوانب أقصر بما يقارب 2.5 متر.

واستخدم عمال ملعب أونياو طلاء أخضر اللون لتغطية الخط الخاطئ، ثم قاموا بطلاء الخط بصورة صحيحة قبل دقائق قليلة على انطلاق المباراة.

لكن بعد ثوان من البداية، توقفت المباراة مجددا بعدما اشتكى اللاعبون من شعورهم بالارتباك بسبب الخطين القديم والجديد وفق موقع “غلوبو إسبورت” البرازيلي على الإنترنت.

وتوقفت المباراة التي أقيمت الخميس لعدة دقائق، بينما كان عمال ملعب النادي المنافس في الدرجة الرابعة يرسمون الخط بالأبعاد الصحيحة بدقة مرة أخرى.

وفاز أتليتيكو بهدف دون مقابل، ليتأهل للدور الثاني حيث يواجه سانتا كروز.