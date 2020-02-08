غوارديولا يخرج عن صمته بشأن ميسي.. وهذا ما يتمناه

خرج مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا عن صمته بشأن التقارير التي تحدثت عن ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة، إلى الفريق الإنجليزي.

ونفى غوارديولا في تصريحات صحفية أن يكون مانشستر سيتي قد قدم عرضا إلى ميسي، معربا عن أمله في ألا يحدث ذلك أبدا، وفق ما ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، السبت.

وقال غوارديولا عن الحديث الدائر بشأن رحيل ميسي عن برشلونة وقدومه إلى مانشستر سيتي: “ميسي سوف يبقى هناك في برشلونة، تلك هي أمنيتي”.

وطغى حديث انتقال ميسي إلى السطح في الآونة الأخيرة بعد المشكلات التي أثيرت بشأن علاقة ميسي بإدارة نادي برشلونة، لا سيما عقب المشكلة الأخيرة مع المدير الرياضي إريك أبيدال.

وقد قضى اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، كل مشواره مع النادي الإسباني، لكنه يملك بندا في عقده يتيح له الخروج المجاني الصيف المقبل.

ودرب غوارديولا ميسي في الفترة بين عامي 2008-2012، وحاز خلالها الفريق الكتالوني لقب الليغا 3 مرات، ولقبين في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب العديد من الألقاب الأخرى.

ونفى غوارديولا في تصريحات صحفية أن يكون مانشستر سيتي قد قدم عرضا إلى ميسي، معربا عن أمله في ألا يحدث ذلك أبدا، وفق ما ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، السبت.

وقال غوارديولا عن الحديث الدائر بشأن رحيل ميسي عن برشلونة وقدومه إلى مانشستر سيتي: “ميسي سوف يبقى هناك في برشلونة، تلك هي أمنيتي”.

وطغى حديث انتقال ميسي إلى السطح في الآونة الأخيرة بعد المشكلات التي أثيرت بشأن علاقة ميسي بإدارة نادي برشلونة، لا سيما عقب المشكلة الأخيرة مع المدير الرياضي إريك أبيدال.

وقد قضى اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، كل مشواره مع النادي الإسباني، لكنه يملك بندا في عقده يتيح له الخروج المجاني الصيف المقبل.

ودرب غوارديولا ميسي في الفترة بين عامي 2008-2012، وحاز خلالها الفريق الكتالوني لقب الليغا 3 مرات، ولقبين في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب العديد من الألقاب الأخرى.