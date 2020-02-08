النجم الساحلي يقيل غاريدو بعد 4 أشهر من تعيينه

بعد أقل من 4 أشهر فقط من تعيينه، أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، السبت، إنهاء التعاقد مع المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو “بالتراضي”، بسبب “تراجع مستوى الفريق”.

وقال المكلف بالإعلام في النادي طارق المجريسي لـ”فرانس برس”، إنه “تم اليوم فسخ العقد بالتراضي مع المدرب غاريدو”، على أن يشرف المدرب المساعد عماد بن يونس على الفريق في انتظار تعيين مدرب جديد.

ويواجه النجم الساحلي الوداد المغربي في الدور الربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا في 28 فبراير الجاري.

وكتب غاريدو في صفحته على “إنستغرام”: “توصلنا اليوم إلى اتفاق مع نادي النجم الساحلي لإنهاء مشواري كمدرب. للأسف فإن شروط متابعة عملنا سويا لم تتحقق. لم تجر الأمور كما أردنا أو خططنا لها. أنا راض عن ترتيب الفريق في ربع نهائي دوري الأبطال. أشكر اللاعبين وجهاز المدربين والرئيس ومجلس الإدارة والجماهير، وأتمنى لهم التوفيق في المستقبل”.

وكان النادي أعلن في 19 نوفمبر الماضي تعاقده مع غاريدو حتى يونيو 2021 خلفا لفوزي البنزرتي، الذي تم الانفصال عنه بالتراضي في أواخر سبتمبر الماضي.

وأوضحت الهيئة المديرة للفريق في ندوة صحفية مشتركة مع المدرب آنذاك، أن “من بين العوامل التي رجحت كفة هذا الفني سياسته في الاعتماد على شبان النادي مثلما كان الحال في فريق فياريال الإسباني”، علاوة على “إلمامه بخصائص الكرة الإفريقية بإشرافه على تدريب الأهلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي”.

يذكر أن غاريدو «50 عاما» يملك تجربة لا يستهان بها في عالم التدريب، بقيادته عدة فرق أوروبية وإفريقية وآسيوية، على غرار فياريال وريال بيتيس الإسبانيين وكلوب بروج البلجيكي، والأهلي والرجاء البيضاوي والاتفاق السعودي والعين الإماراتي.

وتوج غاريدو بلقب كأس الاتحاد الإفريقي مرتين، الأولى مع الأهلي عام 2014، والثانية مع الرجاء البيضاوي عام 2018، كما قاد الأهلي إلى التتويج بالكأس السوبر المصرية عام 2014، وحمل كأس المغرب مع الرجاء عام 2017.

وكان النجم الساحلي انفصل عن البنزرتي عقب فقدانه لقب بطولة الأندية العربية غداة الخسارة أمام ضيفه شباب الأردن الأردني صفر-1، في إياب الدور الـ32، بعدما كان خسر أمامه ذهابا 1-2.

وقال المكلف بالإعلام في النادي طارق المجريسي لـ”فرانس برس”، إنه “تم اليوم فسخ العقد بالتراضي مع المدرب غاريدو”، على أن يشرف المدرب المساعد عماد بن يونس على الفريق في انتظار تعيين مدرب جديد.

ويواجه النجم الساحلي الوداد المغربي في الدور الربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا في 28 فبراير الجاري.

وكتب غاريدو في صفحته على “إنستغرام”: “توصلنا اليوم إلى اتفاق مع نادي النجم الساحلي لإنهاء مشواري كمدرب. للأسف فإن شروط متابعة عملنا سويا لم تتحقق. لم تجر الأمور كما أردنا أو خططنا لها. أنا راض عن ترتيب الفريق في ربع نهائي دوري الأبطال. أشكر اللاعبين وجهاز المدربين والرئيس ومجلس الإدارة والجماهير، وأتمنى لهم التوفيق في المستقبل”.

وكان النادي أعلن في 19 نوفمبر الماضي تعاقده مع غاريدو حتى يونيو 2021 خلفا لفوزي البنزرتي، الذي تم الانفصال عنه بالتراضي في أواخر سبتمبر الماضي.

وأوضحت الهيئة المديرة للفريق في ندوة صحفية مشتركة مع المدرب آنذاك، أن “من بين العوامل التي رجحت كفة هذا الفني سياسته في الاعتماد على شبان النادي مثلما كان الحال في فريق فياريال الإسباني”، علاوة على “إلمامه بخصائص الكرة الإفريقية بإشرافه على تدريب الأهلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي”.

يذكر أن غاريدو «50 عاما» يملك تجربة لا يستهان بها في عالم التدريب، بقيادته عدة فرق أوروبية وإفريقية وآسيوية، على غرار فياريال وريال بيتيس الإسبانيين وكلوب بروج البلجيكي، والأهلي والرجاء البيضاوي والاتفاق السعودي والعين الإماراتي.

وتوج غاريدو بلقب كأس الاتحاد الإفريقي مرتين، الأولى مع الأهلي عام 2014، والثانية مع الرجاء البيضاوي عام 2018، كما قاد الأهلي إلى التتويج بالكأس السوبر المصرية عام 2014، وحمل كأس المغرب مع الرجاء عام 2017.

وكان النجم الساحلي انفصل عن البنزرتي عقب فقدانه لقب بطولة الأندية العربية غداة الخسارة أمام ضيفه شباب الأردن الأردني صفر-1، في إياب الدور الـ32، بعدما كان خسر أمامه ذهابا 1-2.