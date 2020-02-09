فيرونا يصعق يوفنتوس ليشعل الصراع على صدارة الدوري الإيطالي

فجر إيلاس فيرونا مفاجأة ضخمة بعدما عوض تأخره ليهزم يوفنتوس متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم 2-1 ويُلحق بحامل اللقب ثالث خسارة هذا الموسم.

وحقق كريستيانو رونالدو رقما قياسيا ليوفنتوس بالتسجيل للمباراة العاشرة على التوالي في الدوري عندما وضع الفريق الزائر في المقدمة بعد 65 دقيقة باستاد مارك أنطونيو بنتيجودي.

لكن فريق المدرب إيفان يوريتش صعق ضيفه، فأحرز فابيو بوريني هدف التعادل قبل أن يسجل البديل جيامباولو باتسيني هدف الانتصار من ركلة جزاء قرب النهاية.

وبقي يوفنتوس في الصدارة برصيد 54 نقطة لكن إنتر ميلان سيتساوى معه في الرصيد ذاته إذا فاز على ميلان الأحد، وسيقلص لاتسيو صاحب المركز الثالث الفارق إلى نقطة واحدة مع القمة إذا تفوق خارج ملعبه على بارما.

وقفز فيرونا إلى المركز السادس برصيد 34 نقطة وحافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الثامنة على التوالي.

وقال ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس “ما نحتاج إلى إدراكه هو أن الانتصارات ليست شيئا مضمونا.

“علينا بذل المزيد من الجهد وألا نعتمد على سمعتنا. هذا الفريق اعتاد على الانتصارات في السنوات الأخيرة ويجب أن نفهم أننا لا يمكن أن نفقد نقاطا”.

واقترب دوجلاس كوستا من التسجيل في الشوط الأول عندما سدد في العارضة، ولم تستمر احتفالات فيرونا طويلا عندما أُلغي هدف سجله ماراش كومبوبلا بضربة رأس بداعي التسلل بعد استشارة حكم الفيديو المساعد.

وكاد رونالدو أن يسجل عندما انطلق إلى قلب الملعب قبل أن يطلق تسديدة احتكت بالقائم في نهاية الشوط الأول المتوازن.

ونجح المهاجم البرتغالي أخيرا في افتتاح التسجيل بهدف من مجهود فردي رائع، إذ تبادل الكرة مع باولو ديبالا ليبدأ هجمة مرتدة قبل أن يتفوق على رقيبه ويطلق تسديدة منخفضة في الشباك.

لكن فيرونا عادل النتيجة عندما وصلت الكرة إلى بوريني داخل المنطقة ليسدد في الزاوية السفلى.

وقلب أصحاب الأرض المباراة رأسا على عقب حين سجل باتسيني من علامة الجزاء بعد لمسة يد ضد ليوناردو بونوتشي احتسبها حكم الفيديو المساعد.

وفي مباريات أخرى، انتهت مباراة مورينو لونجو الأولى كمدرب لتورينو بهزيمة إذ خسر فريقه 3-1 أمام سامبدوريا.

وانفصل والتر ماتساري عن تورينو الأسبوع الماضي بعد أربع هزائم متتالية.

لكن لونجو لم ينجح في تغيير حظوظ فريقه، وألغت ثنائية جاستون راميريز تقدم تورينو عن طريق سيموني فيردي في الشوط الثاني، قبل أن يحصل أرماندو إيتسو على بطاقة حمراء بسبب مخالفة أسفرت عن ركلة جزاء سجل منها فابيو كوالياريلا الهدف الثالث.

وحقق كريستيانو رونالدو رقما قياسيا ليوفنتوس بالتسجيل للمباراة العاشرة على التوالي في الدوري عندما وضع الفريق الزائر في المقدمة بعد 65 دقيقة باستاد مارك أنطونيو بنتيجودي.

لكن فريق المدرب إيفان يوريتش صعق ضيفه، فأحرز فابيو بوريني هدف التعادل قبل أن يسجل البديل جيامباولو باتسيني هدف الانتصار من ركلة جزاء قرب النهاية.

وبقي يوفنتوس في الصدارة برصيد 54 نقطة لكن إنتر ميلان سيتساوى معه في الرصيد ذاته إذا فاز على ميلان الأحد، وسيقلص لاتسيو صاحب المركز الثالث الفارق إلى نقطة واحدة مع القمة إذا تفوق خارج ملعبه على بارما.

وقفز فيرونا إلى المركز السادس برصيد 34 نقطة وحافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الثامنة على التوالي.

وقال ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس “ما نحتاج إلى إدراكه هو أن الانتصارات ليست شيئا مضمونا.

“علينا بذل المزيد من الجهد وألا نعتمد على سمعتنا. هذا الفريق اعتاد على الانتصارات في السنوات الأخيرة ويجب أن نفهم أننا لا يمكن أن نفقد نقاطا”.

واقترب دوجلاس كوستا من التسجيل في الشوط الأول عندما سدد في العارضة، ولم تستمر احتفالات فيرونا طويلا عندما أُلغي هدف سجله ماراش كومبوبلا بضربة رأس بداعي التسلل بعد استشارة حكم الفيديو المساعد.

وكاد رونالدو أن يسجل عندما انطلق إلى قلب الملعب قبل أن يطلق تسديدة احتكت بالقائم في نهاية الشوط الأول المتوازن.

ونجح المهاجم البرتغالي أخيرا في افتتاح التسجيل بهدف من مجهود فردي رائع، إذ تبادل الكرة مع باولو ديبالا ليبدأ هجمة مرتدة قبل أن يتفوق على رقيبه ويطلق تسديدة منخفضة في الشباك.

لكن فيرونا عادل النتيجة عندما وصلت الكرة إلى بوريني داخل المنطقة ليسدد في الزاوية السفلى.

وقلب أصحاب الأرض المباراة رأسا على عقب حين سجل باتسيني من علامة الجزاء بعد لمسة يد ضد ليوناردو بونوتشي احتسبها حكم الفيديو المساعد.

وفي مباريات أخرى، انتهت مباراة مورينو لونجو الأولى كمدرب لتورينو بهزيمة إذ خسر فريقه 3-1 أمام سامبدوريا.

وانفصل والتر ماتساري عن تورينو الأسبوع الماضي بعد أربع هزائم متتالية.

لكن لونجو لم ينجح في تغيير حظوظ فريقه، وألغت ثنائية جاستون راميريز تقدم تورينو عن طريق سيموني فيردي في الشوط الثاني، قبل أن يحصل أرماندو إيتسو على بطاقة حمراء بسبب مخالفة أسفرت عن ركلة جزاء سجل منها فابيو كوالياريلا الهدف الثالث.