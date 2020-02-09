ريال مدريد في قمة الليغا.. وراموس يسجل رقما تاريخيا

استطاع ريال مدريد أن يضمن صدارة “الليغا” لأسبوع آخر، وذلك بعد فوزه الصعب على مضيفه أوساسونا في إطار المرحلة 23 من الدوري الإسباني.

وكان صاحب الضيافة قد تقدم بهدف في الدقيقة 14 عن طريق لاعبه اوناي غارسيا بعد أن فرض أوساسونا سيطرته على الدقائق الأولى من الشوط الأول.

وبعد الهدف تحسن أداء “الميرنغي”، إذ تمكن إيسكو من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 33 بعد تمريرة حاسمة من الويلزي غاريث بيل.

وبحسب شبكة “سكاواكا” للإحصائيات، فإن هذا أول هدف لإيسكو في الليغا منذ 31 مارس 2019، مشيرة إلى أنه أول هدف أيضا للاعب الإسباني خارج أسوار البرنابيو منذ سبتمبر 2018.

وفي الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول تمكن قائد الفريق الملكي سيرخيو راموس من أن يسجل برأسه الهدف الثاني عقب رأسية من زميله المتألق كاسيميرو.

ووفقا لشبكة “سكواكا” فإن هدف راموس يحمل رقم 90 بقميص الريال في جميع المسابقات، منذ انضمامه قادمًا من إشبيلية عام 2005.

فيما أشارت مواقع متخصصة في الإحصاء إلى أن راموس وبهذا الهدف أضحى لاعب يسجل في الليجا على مدار 17 عاما متواصلة.

وكشفت أنه بذلك تفوق على كل من نجم برشلونة ليونيل ميسي، ونجم أتلتيك بيلباو راؤول غارسيا، نجم بيلباو، اللذين تمكنا من التسجيل على مدار 16 سنة.

وفي الدقيقة 84 استطاع البديل لوكاس فاسكيز أن يعزز تقدم “المارد الأبيض” بفضل تمريرة ذكية من المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.

أما الضربة الرابعة لريال مدريد فجاءت من بديل آخر هو المهاجم الصربي لوكا جوفيتش الذي سجل هدفا مميزا في شباك أوساسونا في الوقت بدل الضائع رغم أنه لم يلعب سوى في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز للعملاق المدريدي، يحافظ رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على الصدارة برصيد 52 نقطة وبفارق 6 نقاط عن برشلونة الذي سيواجه مضيفه ريال بيتيس لاحقا.

وكان صاحب الضيافة قد تقدم بهدف في الدقيقة 14 عن طريق لاعبه اوناي غارسيا بعد أن فرض أوساسونا سيطرته على الدقائق الأولى من الشوط الأول.

وبعد الهدف تحسن أداء “الميرنغي”، إذ تمكن إيسكو من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 33 بعد تمريرة حاسمة من الويلزي غاريث بيل.

وبحسب شبكة “سكاواكا” للإحصائيات، فإن هذا أول هدف لإيسكو في الليغا منذ 31 مارس 2019، مشيرة إلى أنه أول هدف أيضا للاعب الإسباني خارج أسوار البرنابيو منذ سبتمبر 2018.

وفي الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول تمكن قائد الفريق الملكي سيرخيو راموس من أن يسجل برأسه الهدف الثاني عقب رأسية من زميله المتألق كاسيميرو.

ووفقا لشبكة “سكواكا” فإن هدف راموس يحمل رقم 90 بقميص الريال في جميع المسابقات، منذ انضمامه قادمًا من إشبيلية عام 2005.

فيما أشارت مواقع متخصصة في الإحصاء إلى أن راموس وبهذا الهدف أضحى لاعب يسجل في الليجا على مدار 17 عاما متواصلة.

وكشفت أنه بذلك تفوق على كل من نجم برشلونة ليونيل ميسي، ونجم أتلتيك بيلباو راؤول غارسيا، نجم بيلباو، اللذين تمكنا من التسجيل على مدار 16 سنة.

وفي الدقيقة 84 استطاع البديل لوكاس فاسكيز أن يعزز تقدم “المارد الأبيض” بفضل تمريرة ذكية من المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.

أما الضربة الرابعة لريال مدريد فجاءت من بديل آخر هو المهاجم الصربي لوكا جوفيتش الذي سجل هدفا مميزا في شباك أوساسونا في الوقت بدل الضائع رغم أنه لم يلعب سوى في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز للعملاق المدريدي، يحافظ رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على الصدارة برصيد 52 نقطة وبفارق 6 نقاط عن برشلونة الذي سيواجه مضيفه ريال بيتيس لاحقا.