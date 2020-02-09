كافاني يهز الشباك أخيرا في فوز باريس سان جيرمان على ليون

استعاد إدينسون كافاني الذي شارك كبديل في الشوط الثاني لمسته التهديفية ليفوز باريس سان جيرمان 4-2 على أولمبيك ليون ويقترب خطوة أخرى من لقبه السابع في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم في ثماني سنوات.

وسجل كافاني مهاجم أوروغواي هدفه الأول في حوالي ستة أشهر في ظل مشاركته لفترات قليلة بعد عودته من الإصابة. وأكد هدفه انتصار باريس سان جيرمان الذي رفع رصيده إلى 61 نقطة من 24 مباراة.

ويتفوق فريق المدرب توماس توخيل، الذي سجل له أيضا أنخيل دي ماريا وكيليان مبابي وفرناندو مارسال لاعب ليون بالخطأ في مرماه، بفارق 12 نقطة على أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني.

ويحتل ليون، الذي سجل هدفيه عن طريق مارتن ترييه وموسى ديمبلي، المركز التاسع برصيد 33 نقطة بفارق ثماني نقاط خلف ستاد رين الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وسجل كافاني مهاجم أوروغواي هدفه الأول في حوالي ستة أشهر في ظل مشاركته لفترات قليلة بعد عودته من الإصابة. وأكد هدفه انتصار باريس سان جيرمان الذي رفع رصيده إلى 61 نقطة من 24 مباراة.

ويتفوق فريق المدرب توماس توخيل، الذي سجل له أيضا أنخيل دي ماريا وكيليان مبابي وفرناندو مارسال لاعب ليون بالخطأ في مرماه، بفارق 12 نقطة على أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني.

ويحتل ليون، الذي سجل هدفيه عن طريق مارتن ترييه وموسى ديمبلي، المركز التاسع برصيد 33 نقطة بفارق ثماني نقاط خلف ستاد رين الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.