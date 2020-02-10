بيليه يعاني من الاكتئاب ويدخل في عزلة

أفاد إيدينيو نجل أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه ان والده يعاني “نوعا من الاكتئاب” وبالكاد يغادر المنزل بسبب مشاكل صحية جعلته غير قادر على المشي بشكل طبيعي.

وقال ايدينيو إن والده البالغ 79 عاما والذي عاني من مشاكل صحية في الأعوام الماضية بات “هشا للغاية لناحية الحركة «…» ما تسبب بمعاناته من نوع من الاكتئاب”.

ونقلت “فرانس برس” عن نجل بيليه في مقابلة نشرها موقع “غلوبو سبورتي” البرازيلي “تخيلوا فقط، إنه – الملك- ، ودائما ما تمتع بشخصية قوية، والآن لا يستطيع أن يمشي بشكل طبيعي. هو يخجل ويشعر بالحرج حيال ذلك”.

ويعد بيليه من أفضل اللاعبين على مر التاريخ إن لم يكن أفضلهم، وهو الوحيد الذي توج بلقب كأس العالم ثلاث مرات «1958، 1962 و1970»، بعد مسيرة مظفرة سجل خلالها أكثر من ألف هدف.

وعانى بيليه من مشاكل صحية خلال الأعوام الماضية أدت الى دخوله المستشفى في مناسبات عدة، ولم يتعاف بشكل كامل من جراحة في وركه ما اضطره للاعتماد على جهاز يساعده على المشي، وفق ما أشار إيدينو.

وتابع ابن الـ49 عاما “إنه يبلي بلاء أفضل مما كان عليه على الكرسي المتحرك مؤخرا، ولكنه لا يزال يعاني”.

وقال ايدينيو إن والده البالغ 79 عاما والذي عاني من مشاكل صحية في الأعوام الماضية بات “هشا للغاية لناحية الحركة «…» ما تسبب بمعاناته من نوع من الاكتئاب”.

ونقلت “فرانس برس” عن نجل بيليه في مقابلة نشرها موقع “غلوبو سبورتي” البرازيلي “تخيلوا فقط، إنه – الملك- ، ودائما ما تمتع بشخصية قوية، والآن لا يستطيع أن يمشي بشكل طبيعي. هو يخجل ويشعر بالحرج حيال ذلك”.

ويعد بيليه من أفضل اللاعبين على مر التاريخ إن لم يكن أفضلهم، وهو الوحيد الذي توج بلقب كأس العالم ثلاث مرات «1958، 1962 و1970»، بعد مسيرة مظفرة سجل خلالها أكثر من ألف هدف.

وعانى بيليه من مشاكل صحية خلال الأعوام الماضية أدت الى دخوله المستشفى في مناسبات عدة، ولم يتعاف بشكل كامل من جراحة في وركه ما اضطره للاعتماد على جهاز يساعده على المشي، وفق ما أشار إيدينو.

وتابع ابن الـ49 عاما “إنه يبلي بلاء أفضل مما كان عليه على الكرسي المتحرك مؤخرا، ولكنه لا يزال يعاني”.