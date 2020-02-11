بـ16 مليون دولار.. الفيفا يعلن دعم “اللاعبين المحتاجين”

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الثلاثاء، تخصيص مبلغ 16 مليون دولار لمساعدة اللاعبين الذين لا يتقاضون أي رواتب من أنديتهم.

ويشمل التمويل الفترة الممتدة حتى عام 2022، ويريد “فيفا” تشكيل لجنة مراقبة مع اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين «فيفبرو» الذي يقيّم احتياجات اللاعبين.

وأورد الاتحاد الدولي، في بيان، الثلاثاء، أن الصندوق سيوفر “شبكة أمان” للاعبين، وفقما نقلت “رويترز”.

وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، إن المؤسسة تريد إظهار “التزامها بمساعدة اللاعبين الذين في مواقف صعبة”.

وخصص الفيفا مبلغ 3 ملايين دولار للنصف الثاني من هذا العام، و4 ملايين دولار في كل من عامي 2021 و2022.

فضلا عن ذلك، خصصت 5 ملايين دولار للتعامل مع حالات الرواتب التي لم تدفع من يوليو 2015 إلى يونيو 2020.

وقال فيليب بيات رئيس “فيفبرو”: “لقد أغلقت أبواب أكثر من 50 ناديا في 20 دولة في السنوات الخمس الماضية، مما أغرق المئات من لاعبي كرة القدم في حالة من عدم اليقين والمصاعب”.

وأضاف: “سيوفر هذا الصندوق دعما قيما للاعبين والأسر الأكثر احتياجا. لقد أغلقت أبواب العديد من هذه الأندية لتجنب دفع الأجور المعلقة، وأعيد تشكيلها على الفور لتصبح أندية الجديدة”.

ويشمل التمويل الفترة الممتدة حتى عام 2022، ويريد “فيفا” تشكيل لجنة مراقبة مع اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين «فيفبرو» الذي يقيّم احتياجات اللاعبين.

وأورد الاتحاد الدولي، في بيان، الثلاثاء، أن الصندوق سيوفر “شبكة أمان” للاعبين، وفقما نقلت “رويترز”.

وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، إن المؤسسة تريد إظهار “التزامها بمساعدة اللاعبين الذين في مواقف صعبة”.

وخصص الفيفا مبلغ 3 ملايين دولار للنصف الثاني من هذا العام، و4 ملايين دولار في كل من عامي 2021 و2022.

فضلا عن ذلك، خصصت 5 ملايين دولار للتعامل مع حالات الرواتب التي لم تدفع من يوليو 2015 إلى يونيو 2020.

وقال فيليب بيات رئيس “فيفبرو”: “لقد أغلقت أبواب أكثر من 50 ناديا في 20 دولة في السنوات الخمس الماضية، مما أغرق المئات من لاعبي كرة القدم في حالة من عدم اليقين والمصاعب”.

وأضاف: “سيوفر هذا الصندوق دعما قيما للاعبين والأسر الأكثر احتياجا. لقد أغلقت أبواب العديد من هذه الأندية لتجنب دفع الأجور المعلقة، وأعيد تشكيلها على الفور لتصبح أندية الجديدة”.