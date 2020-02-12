بوتشيتينو يتحدث عن العودة للبريميرليغ.. وهذه رغبته

أبدى مدرب توتنهام هوتسبر السابق، الأرجنتيني موريسيو بوتشيتينو استعداده للاستمتاع بفرصة أخرى لإدارة فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”.

وقال موريسيو بوتشيتينو، الذي أقاله توتنهام هوتسبر في نوفمبر الماضي، إنه مستعد ويحب العودة للبريميرليغ.

وكان بوتشيتينو، الذي تولى تدريب فريق وايت هارت لين في مايو 2014 بعد مغادرته ساوثهامبتون، قد قاد توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما ساهم في بقائه ضمن الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي في المواسم الأخيرة.

ومع ذلك، بعد سلسلة من النتائج المتناقضة التي دفعت الفريق للابتعاد عن المنافسة على المراكز الأربعة الأولى في البريميرليغ، أقدمت إدارة النادي اللندني على طرد المدرب الأرجنتيني، ليحل محله البرتغالي جوسيه مورينيو بسرعة.

يشار إلى أنه قبل مغادرته فريق توتنهام هوتسبر، تم ربط المدرب الأرجنتيني، البالغ من العمر 47 عاما، مع فريق مانشستر يونايتد وكذلك ريال مدريد، غير أنه لم يلتحق بتدريب أي فريق في أوروبا حتى الآن.

وفي مقابلة مع قناة سكاي سبورت، كشف بوتشيتينو عن أن تدريب فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون مغريا، ولكن إذا جاءت الفرصة المناسبة لذلك.

وأضاف بوتشيتينو: “أحب العمل في الدوري الممتاز.. وأعرف أنه سيكون من الصعب تحقيق ذلك.. ولكن الآن هذه لحظة الانتظار وسنرى ما سيحدث. إنها لحظة التعافي، والتفكير في النفس قليلا، وأن تكون مستعدا لأنه في كرة القدم يمكن أن يحدث شيئا ما وعليك أن تكون مستعدا لذلك”.

وقال المدرب الأرجنتيني: “أنا مستعد وأنتظر تحديا جديدا. لديّ إيمان وثقة بأن التحدي المقبل سيكون رائعا”، وأضاف مؤكدا أن كل ما هنالك الآن هو مجرد “شائعات”، وفقا لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية.

على الرغم من انتهاء مهمته في توتنهام، إلا أنه لا يزال “فخورا للغاية” بكل ما حققه في الفريق اللندني بعد أن كان المدير “في لحظة مهمة للنادي” قبل تطوير الملعب.

وقال “كل ما كان علي فعله كان مخيفا للغاية في تلك اللحظات.. تدمير وايت هارت لين وبناء استاد جديد، واللعب في ويمبلي وميلتون كينيز، لا يعرف سوى أشخاص في مجال كرة القدم مدى صعوبة التعامل مع هذه المواقف”.

وأضاف: “لقد كان تطبيق فلسفة جديدة وأفكار جديدة أمرا صعبا للغاية، ولكني أشعر بالفخر جدا من النجاح الذي أحرزناه وأخذ توتنهام إلى مستوى مختلف. اللعب في دوري الأبطال لمدة 3 أو 4 سنوات والتفوق على الأرسنال عدة مرات كان إرثا كبيرا لنا”.

وختم قائلا “إن الفوز باللقب كان سيكون بمثابة مكافأة كبيرة، لكن بالنسبة لنا هذا هو الإرث، أن يكون لدينا النادي والملعب في توتنهام. هذا أكثر من مجرد الفوز بالألقاب”.

وقال موريسيو بوتشيتينو، الذي أقاله توتنهام هوتسبر في نوفمبر الماضي، إنه مستعد ويحب العودة للبريميرليغ.

وكان بوتشيتينو، الذي تولى تدريب فريق وايت هارت لين في مايو 2014 بعد مغادرته ساوثهامبتون، قد قاد توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما ساهم في بقائه ضمن الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي في المواسم الأخيرة.

ومع ذلك، بعد سلسلة من النتائج المتناقضة التي دفعت الفريق للابتعاد عن المنافسة على المراكز الأربعة الأولى في البريميرليغ، أقدمت إدارة النادي اللندني على طرد المدرب الأرجنتيني، ليحل محله البرتغالي جوسيه مورينيو بسرعة.

يشار إلى أنه قبل مغادرته فريق توتنهام هوتسبر، تم ربط المدرب الأرجنتيني، البالغ من العمر 47 عاما، مع فريق مانشستر يونايتد وكذلك ريال مدريد، غير أنه لم يلتحق بتدريب أي فريق في أوروبا حتى الآن.

وفي مقابلة مع قناة سكاي سبورت، كشف بوتشيتينو عن أن تدريب فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون مغريا، ولكن إذا جاءت الفرصة المناسبة لذلك.

وأضاف بوتشيتينو: “أحب العمل في الدوري الممتاز.. وأعرف أنه سيكون من الصعب تحقيق ذلك.. ولكن الآن هذه لحظة الانتظار وسنرى ما سيحدث. إنها لحظة التعافي، والتفكير في النفس قليلا، وأن تكون مستعدا لأنه في كرة القدم يمكن أن يحدث شيئا ما وعليك أن تكون مستعدا لذلك”.

وقال المدرب الأرجنتيني: “أنا مستعد وأنتظر تحديا جديدا. لديّ إيمان وثقة بأن التحدي المقبل سيكون رائعا”، وأضاف مؤكدا أن كل ما هنالك الآن هو مجرد “شائعات”، وفقا لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية.

على الرغم من انتهاء مهمته في توتنهام، إلا أنه لا يزال “فخورا للغاية” بكل ما حققه في الفريق اللندني بعد أن كان المدير “في لحظة مهمة للنادي” قبل تطوير الملعب.

وقال “كل ما كان علي فعله كان مخيفا للغاية في تلك اللحظات.. تدمير وايت هارت لين وبناء استاد جديد، واللعب في ويمبلي وميلتون كينيز، لا يعرف سوى أشخاص في مجال كرة القدم مدى صعوبة التعامل مع هذه المواقف”.

وأضاف: “لقد كان تطبيق فلسفة جديدة وأفكار جديدة أمرا صعبا للغاية، ولكني أشعر بالفخر جدا من النجاح الذي أحرزناه وأخذ توتنهام إلى مستوى مختلف. اللعب في دوري الأبطال لمدة 3 أو 4 سنوات والتفوق على الأرسنال عدة مرات كان إرثا كبيرا لنا”.

وختم قائلا “إن الفوز باللقب كان سيكون بمثابة مكافأة كبيرة، لكن بالنسبة لنا هذا هو الإرث، أن يكون لدينا النادي والملعب في توتنهام. هذا أكثر من مجرد الفوز بالألقاب”.