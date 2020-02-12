بـ45 مليون يورو.. زياش على وشك الانطلاق إلى تجربة جديدة

بعد ظهوره اللافت مع أياكس أمستردام الهولندي على مدار الموسمين الماضي والجاري، اقترب النجم المغربي حكيم زياش جناح أياكس أمستردام الهولندي من الانتقال إلى تشلسي الإنجليزي، بعد توصل الناديين إلى اتفاق شفهي.

وقالت صحيفة “دي تليغراف” الهولندية اليومية، الأربعاء، إن الصفقة ستتم الصيف المقبل، بعد أن اتفق الناديان على قيمتها التي ستبلغ نحو 45 مليون يورو.

إلا أن متحدثا باسم النادي الهولندي قال لـ”فرانس برس”: “كالعادة لا يمكننا التعليق على الشائعات. سيتم الإبلاغ عن أي أخبار من خلال قنوات أياكس الرسمية”، دون أن ينفي وجود مفاوضات.

وقال تقرير الصحيفة إن “إدارة أياكس توصلت لاتفاق شفهي خلال الـ24 ساعة الماضية مع النادي اللندني حول المهاجم المولود في هولندا من أجل انتقاله في الصيف”.

وبحسب “دي تليغراف”، فإن فرانك لامبارد المدير الفني لتشلسي يعتبر زياش “لاعبا بارزا سيعزز وضع الفريق”، كما أنه “أعطى النادي تعليماته بإجراء الصفقة قبل الصيف”.

ويمنح القانون الأندية إمكانية إجراء الصفقات خارج فترة فتح باب الانتقالات الشتوية في الدوري الإنجليزي وتوقيعها، لكن لا يتم تسجيل اللاعبين في أنديتهم الجديدة حتى فتحها مرة أخرى في فصل الصيف.

ويعتبر أياكس واحدا من أكثر الفرق التي تطور المواهب المحلية قبل أن ينتقل اللاعبون في كثير من الأحيان إلى أندية أوروبية أكبر، مثل ماتياس دي ليخت الذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي وفرانكي دي يونغ إلى برشلونة الإسباني.

ولفتت “دي تليغراف” إلى أن المشاركة في دوري أبطال أوروبا مع تشلسي كانت “شرطا مهما” لزياش، الذي سجل 47 هدفا في 157 مباراة مع أياكس.

وخرج أياكس من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بحلوله ثالثا خلف فالنسيا الإسباني وتشلسي، علما أنه بلغ الدور نصف النهائي في الموسم الماضي، وانتقل الفريق الهولندي للمشاركة في الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي حيث سيقابل خيتافي الإسباني.

وكان زياش «26 عاما» الذي يشتهر بمهارات المراوغة وتمريرات المسافات الطويلة الدقيقة، قد انضم إلى أياكس قادما من تفينتي الهولندي عام 2016 مقابل 11 مليون يورو، علما أنه بدأ مسيرته مع هيرينفين «2012-2014».

وقالت صحيفة “دي تليغراف” الهولندية اليومية، الأربعاء، إن الصفقة ستتم الصيف المقبل، بعد أن اتفق الناديان على قيمتها التي ستبلغ نحو 45 مليون يورو.

إلا أن متحدثا باسم النادي الهولندي قال لـ”فرانس برس”: “كالعادة لا يمكننا التعليق على الشائعات. سيتم الإبلاغ عن أي أخبار من خلال قنوات أياكس الرسمية”، دون أن ينفي وجود مفاوضات.

وقال تقرير الصحيفة إن “إدارة أياكس توصلت لاتفاق شفهي خلال الـ24 ساعة الماضية مع النادي اللندني حول المهاجم المولود في هولندا من أجل انتقاله في الصيف”.

وبحسب “دي تليغراف”، فإن فرانك لامبارد المدير الفني لتشلسي يعتبر زياش “لاعبا بارزا سيعزز وضع الفريق”، كما أنه “أعطى النادي تعليماته بإجراء الصفقة قبل الصيف”.

ويمنح القانون الأندية إمكانية إجراء الصفقات خارج فترة فتح باب الانتقالات الشتوية في الدوري الإنجليزي وتوقيعها، لكن لا يتم تسجيل اللاعبين في أنديتهم الجديدة حتى فتحها مرة أخرى في فصل الصيف.

ويعتبر أياكس واحدا من أكثر الفرق التي تطور المواهب المحلية قبل أن ينتقل اللاعبون في كثير من الأحيان إلى أندية أوروبية أكبر، مثل ماتياس دي ليخت الذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي وفرانكي دي يونغ إلى برشلونة الإسباني.

ولفتت “دي تليغراف” إلى أن المشاركة في دوري أبطال أوروبا مع تشلسي كانت “شرطا مهما” لزياش، الذي سجل 47 هدفا في 157 مباراة مع أياكس.

وخرج أياكس من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بحلوله ثالثا خلف فالنسيا الإسباني وتشلسي، علما أنه بلغ الدور نصف النهائي في الموسم الماضي، وانتقل الفريق الهولندي للمشاركة في الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي حيث سيقابل خيتافي الإسباني.

وكان زياش «26 عاما» الذي يشتهر بمهارات المراوغة وتمريرات المسافات الطويلة الدقيقة، قد انضم إلى أياكس قادما من تفينتي الهولندي عام 2016 مقابل 11 مليون يورو، علما أنه بدأ مسيرته مع هيرينفين «2012-2014».