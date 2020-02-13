400 مشجع في “هتاف تحريضي” ضد راموس.. والريال يبلغ عن الواقعة

حقق ريال مدريد فوزا كبيرا على مضيفه أوساسونا بنتيجة 4-1، الأحد، في المرحلة 23 من الدوري الإسباني، لكن إدارة النادي أبلغت رابطة المسابقة بأن سيرخيو راموس تعرض لهتافات “محرضة” في ملعب “إل سادار”.

وقال ريال مدريد إن نحو 400 من مشجعي أصحاب الملعب، أطلقوا هتافا قالوا به: “الموت لراموس”، الذي سجل الهدف الثاني لفريقه، بعد أن كان ريال مدريد متأخرا بهدف نظيف ثم تعادل عبر إيسكو.

ووفقا لصحيفة “أس” الرياضية الإسبانية، أبلغ ريال مدريد منظمي البطولة عن “أغان عنيفة” تغنى بها المئات من جماهير أوساسونا، تجاه النادي الملكي وجماهيره.

وسجل راموس في الدقيقة 37 من المباراة، وبعدها ألقيت ولاعة من المدرجات على قائد ريال مدريد دون أن تصيبه، فالتقطها لاعب أوساسونا وألقاها خارج الملعب.

وتحصل راموس في اللقاء ذاته على بطاقة صفراء قبل أقل من ربع ساعة على نهاية اللقاء.

وعرف راموس بحماسته الشديدة داخل الملعب التي قد تصل إلى العنف أحيانا، مما جعله واحدا من أكثر اللاعبين نيلا للبطاقات الصفراء والحمراء في تاريخ الدوري الإسباني.

ويتفوق ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة من 23 مباراة، ويلاحقه غريمه برشلونة برصيد 49 نقطة مع نفس العدد من اللقاءات.

وقال ريال مدريد إن نحو 400 من مشجعي أصحاب الملعب، أطلقوا هتافا قالوا به: “الموت لراموس”، الذي سجل الهدف الثاني لفريقه، بعد أن كان ريال مدريد متأخرا بهدف نظيف ثم تعادل عبر إيسكو.

ووفقا لصحيفة “أس” الرياضية الإسبانية، أبلغ ريال مدريد منظمي البطولة عن “أغان عنيفة” تغنى بها المئات من جماهير أوساسونا، تجاه النادي الملكي وجماهيره.

وسجل راموس في الدقيقة 37 من المباراة، وبعدها ألقيت ولاعة من المدرجات على قائد ريال مدريد دون أن تصيبه، فالتقطها لاعب أوساسونا وألقاها خارج الملعب.

وتحصل راموس في اللقاء ذاته على بطاقة صفراء قبل أقل من ربع ساعة على نهاية اللقاء.

وعرف راموس بحماسته الشديدة داخل الملعب التي قد تصل إلى العنف أحيانا، مما جعله واحدا من أكثر اللاعبين نيلا للبطاقات الصفراء والحمراء في تاريخ الدوري الإسباني.

ويتفوق ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة من 23 مباراة، ويلاحقه غريمه برشلونة برصيد 49 نقطة مع نفس العدد من اللقاءات.