كلوب: نحتاج معلومات قبل “القرار الصعب” بشأن صلاح

أشار المدرب الألماني يورغن كلوب إلى أنه يحتاج إلى “معلومات إضافية” لاتخاذ قرار بشأن السماح لنجم فريقه، محمد صلاح، للمشاركة مع المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو 2020.

ويصادف انطلاق الألعاب الأولمبية أول جولة في الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم المقبل، في الأول من أغسطس المقبل.

وقال كلوب بهذا الشأن: ” هل أريد أن أخسر لاعبا ما قبل الموسم؟ بالطبع لا.. هذا واضح”، حسب ما أشار موقع “بي بي سي”.

وأضاف: “ولكن علينا الأخذ بالاعتبار أمور عدة. سأتحدث مع مو «صلاح» بهذا الشأن”.

وجاءت تصريحات كلوب ردا على مدرب المنتخب المصري الأولمبي، شوقي غريب، الذي قال إن صلاح سيكون بين الثلاثة الكبار الذين سينضمون للمنتخب في طوكيو، في حال موافقة المدير الفني لفريقه ليفربول على ذلك.

ويشارك في مسابقة كرة القدم في الأولمبياد المنتخب الأولمبي لمن هم دون 23 عاما، مع استثناء 3 لاعبين فوق هذا السن، ويأمل مسؤولو المنتخب المصري أن يكون صلاح «27 عاما» أحدهم.

وقال كلوب: “نحن واضحون تماما بشأن ما نريد، لكننا بحاجة إلى مزيد من المعلومات: كيف ستكون مشاركة اللاعب، ومتى سيبدأ الإعداد، كل هذه الأشياء”.

وكان وكيل أعمال النجم المصري، رامي عباس، قال في تغريدة مقتضبة على موقع “تويتر”، الأربعاء، إن “القرار لم يتخذ بعد” بشأن مشاركة صلاح، في تعليق على إعلان المدير الفني للمنتخب شوقي غريب، أنه سيعتمد على اللاعب الأعسر الموهوب في الأولمبياد.

وتأهل المنتخب المصري للأولمبياد بعد إحرازه كأس الأمم الأفريقية للشباب في نوفمبر الماضي، وتأهل معه منتخبا كوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

وسيتعين على كلوب التفكير كذلك بنجومه البرازيليين، روبرتو فيرمينو وفابينيو وأليسون بيكر، الذين قد يتم استدعائهم لتمثيل البرازيل المشاركة كذلك في الأولمبياد.

ويصادف انطلاق الألعاب الأولمبية أول جولة في الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم المقبل، في الأول من أغسطس المقبل.

وقال كلوب بهذا الشأن: ” هل أريد أن أخسر لاعبا ما قبل الموسم؟ بالطبع لا.. هذا واضح”، حسب ما أشار موقع “بي بي سي”.

وأضاف: “ولكن علينا الأخذ بالاعتبار أمور عدة. سأتحدث مع مو «صلاح» بهذا الشأن”.

وجاءت تصريحات كلوب ردا على مدرب المنتخب المصري الأولمبي، شوقي غريب، الذي قال إن صلاح سيكون بين الثلاثة الكبار الذين سينضمون للمنتخب في طوكيو، في حال موافقة المدير الفني لفريقه ليفربول على ذلك.

ويشارك في مسابقة كرة القدم في الأولمبياد المنتخب الأولمبي لمن هم دون 23 عاما، مع استثناء 3 لاعبين فوق هذا السن، ويأمل مسؤولو المنتخب المصري أن يكون صلاح «27 عاما» أحدهم.

وقال كلوب: “نحن واضحون تماما بشأن ما نريد، لكننا بحاجة إلى مزيد من المعلومات: كيف ستكون مشاركة اللاعب، ومتى سيبدأ الإعداد، كل هذه الأشياء”.

وكان وكيل أعمال النجم المصري، رامي عباس، قال في تغريدة مقتضبة على موقع “تويتر”، الأربعاء، إن “القرار لم يتخذ بعد” بشأن مشاركة صلاح، في تعليق على إعلان المدير الفني للمنتخب شوقي غريب، أنه سيعتمد على اللاعب الأعسر الموهوب في الأولمبياد.

وتأهل المنتخب المصري للأولمبياد بعد إحرازه كأس الأمم الأفريقية للشباب في نوفمبر الماضي، وتأهل معه منتخبا كوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

وسيتعين على كلوب التفكير كذلك بنجومه البرازيليين، روبرتو فيرمينو وفابينيو وأليسون بيكر، الذين قد يتم استدعائهم لتمثيل البرازيل المشاركة كذلك في الأولمبياد.