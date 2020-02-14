“يويفا” يعاقب مانشستر سيتي.. والنادي يطعن على القرار

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، الجمعة، استبعاد مانشستر سيتي عن المشاركة في المسابقات القارية لمدة عامين، فيما كشف النادي الإنجليزي أنه سيطعن في القرار.

وأضاف الاتحاد أنه تم تغريم بطل الدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين 30 مليون يورو، مشيرا إلى أنه بإمكانه استئناف عقوبة غرفة التحكيم في الاتحاد الأوروبي للعبة أمام محكمة التحكيم الرياضية “كاس”.

ورد النادي على الفور معلنا أنه سيستأنف العقوبة أمام محكمة التحكيم، وقال في بيان إنه “مستاء ولكن غير مفاجأ من هذا الحكم المجحف” وسيلجأ الآن “إلى حكم محايد” من خلال بدء إجراءات اللجوء الى محكمة التحكيم الرياضية “في أقرب فرصة ممكنة”.

واعتبرت غرفة الحكم التابعة للجنة المراقبة المالية للأندية أن النادي الذي يشرف على تدريبه الإسباني جوسيب غوارديولا ارتكب انتهاكات لقواعد اللعب النظيف المالي.

وتابعت “لذلك قرر الاتحاد الأوروبي استبعاد مانشستر سيتي من المسابقات القارية في موسمي 2020-2021 و2021-2022”.

وكان رئيس غرفة الحكم التابعة للجنة المراقبة المالية للأندية رئيس الوزراء البلجيكي السابق إيف لوتيرم، أوصى باستبعاد مانشستر سيتي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، في تقريره الذي أرسل في مايو الماضي إلى غرفة الحكم، وبحسب وسائل إعلام عدة.

وأضاف الاتحاد أنه تم تغريم بطل الدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين 30 مليون يورو، مشيرا إلى أنه بإمكانه استئناف عقوبة غرفة التحكيم في الاتحاد الأوروبي للعبة أمام محكمة التحكيم الرياضية “كاس”.

ورد النادي على الفور معلنا أنه سيستأنف العقوبة أمام محكمة التحكيم، وقال في بيان إنه “مستاء ولكن غير مفاجأ من هذا الحكم المجحف” وسيلجأ الآن “إلى حكم محايد” من خلال بدء إجراءات اللجوء الى محكمة التحكيم الرياضية “في أقرب فرصة ممكنة”.

واعتبرت غرفة الحكم التابعة للجنة المراقبة المالية للأندية أن النادي الذي يشرف على تدريبه الإسباني جوسيب غوارديولا ارتكب انتهاكات لقواعد اللعب النظيف المالي.

وتابعت “لذلك قرر الاتحاد الأوروبي استبعاد مانشستر سيتي من المسابقات القارية في موسمي 2020-2021 و2021-2022”.

وكان رئيس غرفة الحكم التابعة للجنة المراقبة المالية للأندية رئيس الوزراء البلجيكي السابق إيف لوتيرم، أوصى باستبعاد مانشستر سيتي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، في تقريره الذي أرسل في مايو الماضي إلى غرفة الحكم، وبحسب وسائل إعلام عدة.