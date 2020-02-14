الأهلي المصري يواصل سلسلة الانتصارات ويعزز صدارته الدوري

عزز الأهلي حامل اللقب بدايته المثالية في الدوري المصري لكرة القدم، وحقق فوزه الخامس عشر تواليا هذا الموسم وذلك على حساب ضيفه المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة بملعب المكس بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة.

وسجل التونسي على معلول «10 من ركلة جزاء» والنيجيري جونيور اجايي «83» ومحمود عبد المنعم “كهربا” «90+1».

وبات الأهلي على بعد فوزين لمعادلة رقمه القياسي في عدد الانتصارات المتتالية والذي حققه موسم 2007 بقيادة مدربه البرتغالي مانويل جوزيه.

وعزز الأهلي موقعه في الصدارة برصيد 45 نقطة موسعا الفارق إلى 13 نقطة عن أقرب مطارديه المقاولون العرب مع مباراتين مؤجلتين أمام إنبي والزمالك، فيما تجمد رصيد المصري عند 20 نقطة في المركز العاشر.

وتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ والخطورة على المرميين في الشوط الأول، وأهدر وليد سليمان فرصة في الدقيقة الرابعة من انفراد حيث سدد بغرابة بجوار القائم الأيسر، ورد الفلسطيني محمود وادي بهجمة مرتدة كاد يفتتح منها التسجيل لولا تدخل الحارس محمد الشناوي «5».

وحصل الأهلي على ركلة جزاء إثر عرقلة معلول داخل المنطقة فانبرى لها بنفسه على يمين الحارس أحمد عبد الفتاح مفتتحا التسجيل «10».

وتخلى لاعبو المصري عن حذرهم الدفاعي وبادلوا الأهلي الهجمات التي شكلت خطورة على أصحاب الأرض حيث أنقذ الشناوي مرماه من هدف في الدقيقة 31 بتصديه لركلة ركنية خادعة لأحمد ياسر، ثم تصدى لتسديدة كريم العراقي من انفراد «34».

وتراجع أداء الفريقين مع بداية الشوط الثاني، وانحصر اللعب في وسط الملعب، وانعدمت الخطورة تماما على المرميين حتى الدقيقة 72 التي شهدت أخطر فرص المصري من هجمة منظمة وصلت خلالها الكرة الى وادي فراوغ رامي ربيعة وسددها ارتدت اليه من الشناوي وسددها مجددا لكن الحارس تصدى لها مرة أخرى وشتتها الدفاع.

وعزز الأهلي تقدمه من هجمة مرتدة بدأت بمراوغة البديل كهربا لمدافعي المصري ومرر الكرة لأجايي الذي راوغ الحارس عبد الفتاح وتابعها داخل المرمى «83».

وختم كهربا المهرجان في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وسجل التونسي على معلول «10 من ركلة جزاء» والنيجيري جونيور اجايي «83» ومحمود عبد المنعم “كهربا” «90+1».

وبات الأهلي على بعد فوزين لمعادلة رقمه القياسي في عدد الانتصارات المتتالية والذي حققه موسم 2007 بقيادة مدربه البرتغالي مانويل جوزيه.

وعزز الأهلي موقعه في الصدارة برصيد 45 نقطة موسعا الفارق إلى 13 نقطة عن أقرب مطارديه المقاولون العرب مع مباراتين مؤجلتين أمام إنبي والزمالك، فيما تجمد رصيد المصري عند 20 نقطة في المركز العاشر.

وتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ والخطورة على المرميين في الشوط الأول، وأهدر وليد سليمان فرصة في الدقيقة الرابعة من انفراد حيث سدد بغرابة بجوار القائم الأيسر، ورد الفلسطيني محمود وادي بهجمة مرتدة كاد يفتتح منها التسجيل لولا تدخل الحارس محمد الشناوي «5».

وحصل الأهلي على ركلة جزاء إثر عرقلة معلول داخل المنطقة فانبرى لها بنفسه على يمين الحارس أحمد عبد الفتاح مفتتحا التسجيل «10».

وتخلى لاعبو المصري عن حذرهم الدفاعي وبادلوا الأهلي الهجمات التي شكلت خطورة على أصحاب الأرض حيث أنقذ الشناوي مرماه من هدف في الدقيقة 31 بتصديه لركلة ركنية خادعة لأحمد ياسر، ثم تصدى لتسديدة كريم العراقي من انفراد «34».

وتراجع أداء الفريقين مع بداية الشوط الثاني، وانحصر اللعب في وسط الملعب، وانعدمت الخطورة تماما على المرميين حتى الدقيقة 72 التي شهدت أخطر فرص المصري من هجمة منظمة وصلت خلالها الكرة الى وادي فراوغ رامي ربيعة وسددها ارتدت اليه من الشناوي وسددها مجددا لكن الحارس تصدى لها مرة أخرى وشتتها الدفاع.

وعزز الأهلي تقدمه من هجمة مرتدة بدأت بمراوغة البديل كهربا لمدافعي المصري ومرر الكرة لأجايي الذي راوغ الحارس عبد الفتاح وتابعها داخل المرمى «83».

وختم كهربا المهرجان في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.