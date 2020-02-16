زيدان يحذر من مانشستر سيتي.. “الحافز هائل”

اعتبر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، السبت، أن مانشستر سيتي سيدخل إلى المواجهة التي ستجمعه مع فريقه في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بحافز “هائل”، بعد أن استبعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم النادي الإنجليزي عن المشاركة في المسابقات القارية لمدة عامين بسبب “خروقات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف”.

وقال الاتحاد الأوروبي «يويفا» في بيان، الجمعة، إن سيتي ارتكب “انتهاكات خطيرة” لقواعد اللعب النظيف المالي إضافة إلى تغريمه 30 مليون يورو، قبل أن يعلن النادي على الفور أنه سيستأنف العقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضية “كاس”.

ويحل فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا ضيفا على ريال في ذهاب الدور ثمن النهائي من البطولة القارية على ملعب سانتياغو برنابيو في 26 فبراير الجاري، قبل لقاء الإياب على ملعب الاتحاد في 17 مارس المقبل.

وقال زيدان عشية استضافة ريال المتصدر لسلتا فيغو السابع عشر في المرحلة 24 من الليغا “نظرا لما حصل للتو، سيكون حافزهم هائلا. لن أدخل في تفاصيل ما حصل وما قد يحصل”.

وأكد زيدان أن سيتي “سيكون خصما صعبا على كل الأحوال، خاصة لما يمرون به في الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا ستكون لديه دوافع إضافية”.

ويحتل سيتي بطل الموسمين الماضيين المركز الثاني في البرميرليغ متخلفا بـ22 نقطة عن ليفربول المتصدر، فيما أبدى غوارديولا تخوفه من إمكانية إقالته في حالة عدم تفوقه على ريال مدريد من البطولة القارية، لاسيما أنه فشل في مواسمه الثلاثة مع السيتزنز في تجاوز الدور ربع النهائي.

إلا أن زيدان يدرك جيدا مدى قوة الفريق المتوّج باللقب المحلي في موسمين متتالين حاصدا 100 و98 نقطة على الترتيب.

وقال زيدان «47 عاما»، الذي قاد ريال إلى 3 ألقاب متتالية في دوري الأبطال بين عامي 2016 و2018 “سيكون خصما صعبا جدا جدا بالنسبة لنا، إنه فريق كبير”.

وفي سياق آخر، أكد لاعب خط الوسط السابق أنه حان الوقت لعودة البلجيكي إيدين هازارد إلى صفوف الفريق بعدما أبعدته اصابة في الكاحل عن الملاعب منذ نوفمبر الفائت.

وقال الدولي الفرنسي السابق “نعرف ما يكسبه الفريق مع هازارد، يكسب لاعبا كبيرا جدا. حان الوقت لعودته إلى الفريق، يتمرن معنا ويشعر بحالة جيدة. لم يلعب منذ 3 أشهر ولكنه جاهز بدنيا للعب معنا. سيكون معنا غدا وجاهز لمعاودة اللعب”.

وكان هازارد انتقل في الصيف إلى النادي الملكي قادما من تشلسي الإنجليزي، إلا أنه لم يقدم المستويات التي قدمها مع البلوز مكتفيا بهدف يتيم و4 تمريرات حاسمة في 13 مباراة في جميع المسابقات قبل الإصابة.

وقال الاتحاد الأوروبي «يويفا» في بيان، الجمعة، إن سيتي ارتكب “انتهاكات خطيرة” لقواعد اللعب النظيف المالي إضافة إلى تغريمه 30 مليون يورو، قبل أن يعلن النادي على الفور أنه سيستأنف العقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضية “كاس”.

ويحل فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا ضيفا على ريال في ذهاب الدور ثمن النهائي من البطولة القارية على ملعب سانتياغو برنابيو في 26 فبراير الجاري، قبل لقاء الإياب على ملعب الاتحاد في 17 مارس المقبل.

وقال زيدان عشية استضافة ريال المتصدر لسلتا فيغو السابع عشر في المرحلة 24 من الليغا “نظرا لما حصل للتو، سيكون حافزهم هائلا. لن أدخل في تفاصيل ما حصل وما قد يحصل”.

وأكد زيدان أن سيتي “سيكون خصما صعبا على كل الأحوال، خاصة لما يمرون به في الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا ستكون لديه دوافع إضافية”.

ويحتل سيتي بطل الموسمين الماضيين المركز الثاني في البرميرليغ متخلفا بـ22 نقطة عن ليفربول المتصدر، فيما أبدى غوارديولا تخوفه من إمكانية إقالته في حالة عدم تفوقه على ريال مدريد من البطولة القارية، لاسيما أنه فشل في مواسمه الثلاثة مع السيتزنز في تجاوز الدور ربع النهائي.

إلا أن زيدان يدرك جيدا مدى قوة الفريق المتوّج باللقب المحلي في موسمين متتالين حاصدا 100 و98 نقطة على الترتيب.

وقال زيدان «47 عاما»، الذي قاد ريال إلى 3 ألقاب متتالية في دوري الأبطال بين عامي 2016 و2018 “سيكون خصما صعبا جدا جدا بالنسبة لنا، إنه فريق كبير”.

وفي سياق آخر، أكد لاعب خط الوسط السابق أنه حان الوقت لعودة البلجيكي إيدين هازارد إلى صفوف الفريق بعدما أبعدته اصابة في الكاحل عن الملاعب منذ نوفمبر الفائت.

وقال الدولي الفرنسي السابق “نعرف ما يكسبه الفريق مع هازارد، يكسب لاعبا كبيرا جدا. حان الوقت لعودته إلى الفريق، يتمرن معنا ويشعر بحالة جيدة. لم يلعب منذ 3 أشهر ولكنه جاهز بدنيا للعب معنا. سيكون معنا غدا وجاهز لمعاودة اللعب”.

وكان هازارد انتقل في الصيف إلى النادي الملكي قادما من تشلسي الإنجليزي، إلا أنه لم يقدم المستويات التي قدمها مع البلوز مكتفيا بهدف يتيم و4 تمريرات حاسمة في 13 مباراة في جميع المسابقات قبل الإصابة.