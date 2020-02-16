راموس وريال مدريد.. عقد جديد وخلاف على “البند الغريب”

تتواصل المباحثات بين سيرجيو راموس وإدارة ريال مدريد الإسباني، وذلك للتوصل إلى اتفاق نهائي حول تجديد عقد صخرة دفاع الفريق “الملكي”.

وينتهي عقد راموس في يناير 2021، إلا أن قائد ريال مدريد يود أن يمدده حتى 2023، وفقما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وفي المقابل، يعتمد ريال مدريد سياسة “صارمة” بشأن تجديد عقود لاعبيه “غير الشباب”، إذ تفضل الإدارة أن يكون التجديد سنويا، وهو ما ينطبق أيضا على راموس البالغ من العمر 33 عاما.

واعتمدت إدارة الـ”لوس بلانكوس” لائحة شروطها “المشددة” الخاصة بتجديد العقود مع اللاعبين الذين دافعوا عن ألوان النادي، علما أنها دفعت بعض النجوم للرحيل عقب اعتراضهم عليها، أمثال البرتغالي بيبي.

ووفق الصحيفة الإسبانية، فإن إصرار راموس على إطالة مدة عقده يرجع لرغبته في ضمان مستقبله، بحيث يتمكن من التركيز على تحسين أدائه زيكون في قمة مستواه عندما يلعب لصالح منتخب بلاده في كأس العالم 2022.

ونقلت “ماركا” عن مصادر مطلعة على مباحثات راموس وريال مدريد، أن الاتفاق النهائي سيكون جاهزا في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بعد توصل الطرفين لحل يرضيهما.

ومنذ انتقاله من إشبيلية إلى ريال مدريد عام 2005، بات راموس أحد الأعمدة الرئيسية في صفوف الفريق الملكي، علما أنه يمتلك 170 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا الذي حقق معه كأس العالم وكأس أوروبا مرتين.

وينتهي عقد راموس في يناير 2021، إلا أن قائد ريال مدريد يود أن يمدده حتى 2023، وفقما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وفي المقابل، يعتمد ريال مدريد سياسة “صارمة” بشأن تجديد عقود لاعبيه “غير الشباب”، إذ تفضل الإدارة أن يكون التجديد سنويا، وهو ما ينطبق أيضا على راموس البالغ من العمر 33 عاما.

واعتمدت إدارة الـ”لوس بلانكوس” لائحة شروطها “المشددة” الخاصة بتجديد العقود مع اللاعبين الذين دافعوا عن ألوان النادي، علما أنها دفعت بعض النجوم للرحيل عقب اعتراضهم عليها، أمثال البرتغالي بيبي.

ووفق الصحيفة الإسبانية، فإن إصرار راموس على إطالة مدة عقده يرجع لرغبته في ضمان مستقبله، بحيث يتمكن من التركيز على تحسين أدائه زيكون في قمة مستواه عندما يلعب لصالح منتخب بلاده في كأس العالم 2022.

ونقلت “ماركا” عن مصادر مطلعة على مباحثات راموس وريال مدريد، أن الاتفاق النهائي سيكون جاهزا في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بعد توصل الطرفين لحل يرضيهما.

ومنذ انتقاله من إشبيلية إلى ريال مدريد عام 2005، بات راموس أحد الأعمدة الرئيسية في صفوف الفريق الملكي، علما أنه يمتلك 170 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا الذي حقق معه كأس العالم وكأس أوروبا مرتين.