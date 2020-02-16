بالأسود والذهبي.. برشلونة في “حلة أنيقة” الموسم المقبل

كشف موقع “فوتي هيلدلاينز” المتخصص في تصميمات الملابس الرياضية، عن زي برشلونة الإسباني الاحتياطي للموسم المقبل، في المباريات التي سيحل فيها ضيفا على فرق أخرى، حيث يأتي القميص الجديد باللونين الأسود والذهبي.

ووفق ما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية فإن الزي الجديد للموسم الكروي 2020-2021، سيطغى عليه اللون الأسود، الذي سيميز لاعبي “البلوغرانا” في المنافسات التي سيخوضونها بعيدا عن “كامب نو”.

وحظي الزي الجديد الذي ستنتجه شركة “نايكي”، بردود فعل إيجابية من عشاق النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما مع لمسة ذهبية خفيفة على القميص.

وتمسك برشلونة بآماله في الحفاظ على لقبه كبطل الدوري الإسباني، وذلك بعد فوز صعب على مضيفه خيتافي بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة الرابعة والعشرين من “الليغا”.

وبهذا الفوز يتساوى برشلونة مع غريمه ريال مدريد برصيد 52 نقطة لكل منهما، بانتظار اللقاء الذي سيجمع الفريق الملكي مع ضيفه سيلتا فيغو، في وقت لاحق من الأحد.

ووفق ما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية فإن الزي الجديد للموسم الكروي 2020-2021، سيطغى عليه اللون الأسود، الذي سيميز لاعبي “البلوغرانا” في المنافسات التي سيخوضونها بعيدا عن “كامب نو”.

وحظي الزي الجديد الذي ستنتجه شركة “نايكي”، بردود فعل إيجابية من عشاق النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما مع لمسة ذهبية خفيفة على القميص.

وتمسك برشلونة بآماله في الحفاظ على لقبه كبطل الدوري الإسباني، وذلك بعد فوز صعب على مضيفه خيتافي بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة الرابعة والعشرين من “الليغا”.

وبهذا الفوز يتساوى برشلونة مع غريمه ريال مدريد برصيد 52 نقطة لكل منهما، بانتظار اللقاء الذي سيجمع الفريق الملكي مع ضيفه سيلتا فيغو، في وقت لاحق من الأحد.