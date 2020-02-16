ريال مدريد يتعثر أمام سيلتا فيغو.. وسقوط زيدان

تعرضت مساعي ريال مدريد لإحراز لقب الدوري الإسباني لكرة القدم لانتكاسة بعدما اكتفى فريق المدرب زين الدين زيدان بالتعادل 2-2 بملعبه مع سيلتا فيغو، الأحد، فيما شهدت المباراة اصطدام لاعب من سيلتا فيغو بالمدرب الفرنسي.

واستغل سانتي مينا تمريرة رائعة من لاعب وسط برشلونة السابق، دينيس سواريز، وسدد كرة منخفضة في الزاوية البعيدة ليدرك التعادل للفريق الزائر في الدقيقة 85.

وتقدم سيلتا مبكرا عن طريق المهاجم الروسي فيدور سمولوف، لكن ريال مدريد رد عبر توني كروس في الدقيقة 52 قبل أن يضع القائد سيرخيو راموس فريق زيدان في المقدمة في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

ووضع التعادل حدا لخمسة انتصارات متتالية حققها ريال مدريد في الدوري وأصبح رصيده 53 نقطة من 24 مباراة متقدما بنقطة واحدة على برشلونة صاحب المركز الثاني الذي هزم خيتافي 2-1، السبت.

وغادر سيلتا منطقة الهبوط متقدما للمركز 17 في الترتيب.

واستغل سانتي مينا تمريرة رائعة من لاعب وسط برشلونة السابق، دينيس سواريز، وسدد كرة منخفضة في الزاوية البعيدة ليدرك التعادل للفريق الزائر في الدقيقة 85.

وتقدم سيلتا مبكرا عن طريق المهاجم الروسي فيدور سمولوف، لكن ريال مدريد رد عبر توني كروس في الدقيقة 52 قبل أن يضع القائد سيرخيو راموس فريق زيدان في المقدمة في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

ووضع التعادل حدا لخمسة انتصارات متتالية حققها ريال مدريد في الدوري وأصبح رصيده 53 نقطة من 24 مباراة متقدما بنقطة واحدة على برشلونة صاحب المركز الثاني الذي هزم خيتافي 2-1، السبت.

وغادر سيلتا منطقة الهبوط متقدما للمركز 17 في الترتيب.