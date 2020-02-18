دورتموند يهزم سان جيرمان بثنائية رائعة من هالاند

سجل إرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الشاب هدفين خلال ثماني دقائق ليقود فريقه للفوز 2-1 على ضيفه باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل النرويجي الشاب البالغ عمره 19 عاما، الذي أحرز بالفعل ثمانية أهداف في خمس مباريات في الدوري الألماني، الهدف الأول في الدقيقة 69 وبعدها أطلق تسديدة هائلة ليضيف الثاني في الدقيقة 77 بعد دقيقتين فقط من هدف نيمار الذي أدرك التعادل 1-1 لبطل فرنسا.

ورفع هالاند رصيده إلى عشرة أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم منها ثمانية مع فريقه السابق سالزبورغ النمساوي في دور المجموعات.

واستعاد باريس سان جيرمان، الذي ودع دوري الأبطال من هذا الدور في آخر ثلاثة مواسم، نيمار وكيليان مبابي في التشكيلة الأساسية لكن دفاع دورتموند أغلق أمامهما كافة الطرق بفعالية كبيرة.

وارتطمت إحدى محاولات نيمار، الذي غاب عن الملاعب عدة أسابيع بسبب إصابة في أحد الضلوع، في القائم قرب النهاية.

وستقام مباراة العودة في باريس في 11 مارس المقبل.

وسجل النرويجي الشاب البالغ عمره 19 عاما، الذي أحرز بالفعل ثمانية أهداف في خمس مباريات في الدوري الألماني، الهدف الأول في الدقيقة 69 وبعدها أطلق تسديدة هائلة ليضيف الثاني في الدقيقة 77 بعد دقيقتين فقط من هدف نيمار الذي أدرك التعادل 1-1 لبطل فرنسا.

ورفع هالاند رصيده إلى عشرة أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم منها ثمانية مع فريقه السابق سالزبورغ النمساوي في دور المجموعات.

واستعاد باريس سان جيرمان، الذي ودع دوري الأبطال من هذا الدور في آخر ثلاثة مواسم، نيمار وكيليان مبابي في التشكيلة الأساسية لكن دفاع دورتموند أغلق أمامهما كافة الطرق بفعالية كبيرة.

وارتطمت إحدى محاولات نيمار، الذي غاب عن الملاعب عدة أسابيع بسبب إصابة في أحد الضلوع، في القائم قرب النهاية.

وستقام مباراة العودة في باريس في 11 مارس المقبل.