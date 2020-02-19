“الغول الصغير”.. رقم خرافي لهالاند بهدف دوري الأبطال

القصص المذهلة ما زالت تتوارد عن النجم النرويجي الشاب، إيرلينغ هالاند، الذي أبهر الجميع مساء الثلاثاء، بتألقه مع فريقه بوروسيا دورتموند بدوري الأبطال.

وسجل هالاند هدفي الانتصار لدورتموند أمام باريس سان جرمان، ولكن لقطة أخرى لفتت الأنظار “للغول الصغير”، خلال اللقاء الملتهب بدور الـ16 من دوري الأبطال.

ورصدت مواقع الإحصاءات السرعة الرهيبة التي أظهرها المهاجم النرويجي، خلال إحدى لقطات اللقاء، حيث انطلق من مرمى فريقه لمسافة 60 مترا باتجاه مرمى سان جرمان، في مدة قياسية تقارب رقم بطل العالم في العدو.

وخلال الهجمة المرتدة لدورتموند، انطلق هالاند 60 مترا، في 6.64 ثانية فقط، بسرعة 36 كم في الساعة، معادلا بذلك سرعة صاحب المركز الثامن في نهائي بطولة العالم لألعاب القوى، في مسابقة سباق 60 مترا.

وعادل هالاند رقم الجمايكي إيمري زافر بارنس، الثامن في نهائي سباق الـ60 متر في بطولة العالم المغلقة لألعاب القوى في 2018، التي أقيمت ببرمنغهام الإنجليزية.

أما بطل العالم في سباق 60 مترا، فهو الأميركي كريستيان كولمان، الذي فاز بالسباق بمدة 6.34 ثانية، وهو الرقم القياسي العالمي، بفارق ضئيل عن الـ6.64 ثانية التي احتاجها هالاند.

ويعتبر إنجاز هالاند في السرعة مبهرا، خاصة أن المهاجم النرويجي يمتلك طولا فارعا ووزنا ثقيلا، حيث يبلغ طوله 194 سم، ويزن 87 كغ.

وسجل هالاند هدفي الانتصار لدورتموند أمام باريس سان جرمان، ولكن لقطة أخرى لفتت الأنظار “للغول الصغير”، خلال اللقاء الملتهب بدور الـ16 من دوري الأبطال.

ورصدت مواقع الإحصاءات السرعة الرهيبة التي أظهرها المهاجم النرويجي، خلال إحدى لقطات اللقاء، حيث انطلق من مرمى فريقه لمسافة 60 مترا باتجاه مرمى سان جرمان، في مدة قياسية تقارب رقم بطل العالم في العدو.

وخلال الهجمة المرتدة لدورتموند، انطلق هالاند 60 مترا، في 6.64 ثانية فقط، بسرعة 36 كم في الساعة، معادلا بذلك سرعة صاحب المركز الثامن في نهائي بطولة العالم لألعاب القوى، في مسابقة سباق 60 مترا.

وعادل هالاند رقم الجمايكي إيمري زافر بارنس، الثامن في نهائي سباق الـ60 متر في بطولة العالم المغلقة لألعاب القوى في 2018، التي أقيمت ببرمنغهام الإنجليزية.

أما بطل العالم في سباق 60 مترا، فهو الأميركي كريستيان كولمان، الذي فاز بالسباق بمدة 6.34 ثانية، وهو الرقم القياسي العالمي، بفارق ضئيل عن الـ6.64 ثانية التي احتاجها هالاند.

ويعتبر إنجاز هالاند في السرعة مبهرا، خاصة أن المهاجم النرويجي يمتلك طولا فارعا ووزنا ثقيلا، حيث يبلغ طوله 194 سم، ويزن 87 كغ.