مانشستر سيتي يتوقع صدور “قرار مبكر” في حظر مشاركته أوروبيا

أعرب الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، فيران سوريانو، عن أمله في أن يحصل الفريق على حكم هذا الموسم في استئنافه ضد قرار بمنعه من المشاركة الأوروبية لمدة عامين.

ومن المتوقع أن يقدم مان سيتي اعتراضه رسميا على قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في غضون يومين، إلى محكمة التحكيم الرياضية.

وعلى الرغم من أن الطعون التي تقدم إلى محكمة التحكيم الرياضية تستغرق في العادة حوالي عاما واحدا للبت فيها، فإن فيران سوريانو يسعى للحصول على حكم في حدود شهر مايو أو يونيو.

وقال الرئيس التنفيذي في مقابلة صورها النادي ونشرها: “نتوقع قرارا مبكرا بشكل واضح من خلال عملية شاملة وعادلة، لذلك أتمنى أن يتم الانتهاء من هذا الأمر قبل بداية الصيف”.

ويمكن لأعلى محكمة رياضية النظر في القضايا عبر مسار سريع، إذا وافقت جميع الأطراف على العمل وفق جدول زمني متسارع.

وكانت لجنة التحكيم في الاتحاد الأوروبي قد حرمت مان سيتي، الجمعة، من المشاركة في المنافسات الأوروبية في موسمي 2020 – 2021 و2021 – 2022 بسبب “خرقه قواعد المراقبة المالية وعدم التعاون الكامل مع المحققين”. كما تم تغريم النادي 30 مليون يورو «33 مليون دولار».

من جانبه، نفي مانشستر سيتي ارتكاب مخالفات، من بينها المبالغة في عقود الرعاية المرتبطة بمالكيه في أبوظبي، وإخفاء مصادر الإيرادات الأخرى. وقال سوريانو عن هذه المزاعم إنها “ببساطة غير حقيقية”، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

ومن المقرر أن يواصل مانشستر سيتي اللعب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث يسافر لمواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الستة عشر.

ومن المتوقع أن يقدم مان سيتي اعتراضه رسميا على قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في غضون يومين، إلى محكمة التحكيم الرياضية.

وعلى الرغم من أن الطعون التي تقدم إلى محكمة التحكيم الرياضية تستغرق في العادة حوالي عاما واحدا للبت فيها، فإن فيران سوريانو يسعى للحصول على حكم في حدود شهر مايو أو يونيو.

وقال الرئيس التنفيذي في مقابلة صورها النادي ونشرها: “نتوقع قرارا مبكرا بشكل واضح من خلال عملية شاملة وعادلة، لذلك أتمنى أن يتم الانتهاء من هذا الأمر قبل بداية الصيف”.

ويمكن لأعلى محكمة رياضية النظر في القضايا عبر مسار سريع، إذا وافقت جميع الأطراف على العمل وفق جدول زمني متسارع.

وكانت لجنة التحكيم في الاتحاد الأوروبي قد حرمت مان سيتي، الجمعة، من المشاركة في المنافسات الأوروبية في موسمي 2020 – 2021 و2021 – 2022 بسبب “خرقه قواعد المراقبة المالية وعدم التعاون الكامل مع المحققين”. كما تم تغريم النادي 30 مليون يورو «33 مليون دولار».

من جانبه، نفي مانشستر سيتي ارتكاب مخالفات، من بينها المبالغة في عقود الرعاية المرتبطة بمالكيه في أبوظبي، وإخفاء مصادر الإيرادات الأخرى. وقال سوريانو عن هذه المزاعم إنها “ببساطة غير حقيقية”، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

ومن المقرر أن يواصل مانشستر سيتي اللعب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث يسافر لمواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الستة عشر.