برشلونة يتعاقد مع الدنماركي “المتواضع” بديلا لديمبيلي

أعلن نادي برشلونة، ثاني الدوري الإسباني لكرة، الخميس، تعاقده مع مهاجم ليغانيس، الدولي الدنماركي مارتن برايثوايت، حتى يونيو 2024، كبديل استثنائي لمهاجمه الدوري الفرنسي عثمان ديمبلي المصاب، والمهاجم الأوروغواياني لويس سواريز.

وقال برشلونة في بيان له: “اللاعب سيوقع عقدا مع النادي فيما تبقى من الموسم مع 4 سنوات إضافية حتى 30 يونيو 2024، مع شرط جزائي قيمته 300 مليون يورو”.

وأضاف: “برشلونة دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ 18 مليون يورو، وسيتم تقديمه لوسائل الإعلام مساء الخميس ابتداء من الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش بملعب كامب نو”.

ويمني مدرب برشلونة الجديد كيكي سيتيين النفس في الاعتماد على برايثوايت «7 أهداف في 39 مباراة دولية» في نهاية الأسبوع الحالي عندما يستضيف النادي الكاتالوني إيبار، السادس عشر، بملعب كامب نو في المرحلة الخامسة والعشرين، قبل التوجه إلى إيطاليا لمواجهة نابولي الثلاثاء المقبل، في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحصل برشلونة على الضوء الأخضر للتعاقد مع مهاجم بدلا من لاعبه المصاب ديمبيلي، بناء على بند في قوانين البطولة يتيح للفريق ذلك لأسباب طبية قاهرة.

وأثار التعاقد مع المهاجم الدنماركي السخرية من جماهير النادي، وذلك بسبب تواضع سجل اللاعب التهديفي بالدوري الإسباني، حيث لم يسجل سوى 6 أهداف من 24 مباراة.

أما الموسم الماضي، فلم يسجل سوى 4 أهداف، في النصف الثاني من الموسم، بعد انتقاله من ميدلزبورو الإنجليزي بالدرجة الأولى، في يناير 2019.

وسيغيب ديمبيلي عن الملاعب لمدة ستة أشهر بسبب إصابته بقطع في وتر فخذه الأيمن خضع على أثره لعملية جراحية، وبالتالي لن يشارك في نهائيات كأس أوروبا، المقررة من 12يونيو إلى 12يوليو المقبلين.

ويتزامن غياب ديمبيلي مع افتقاد برشلونة لخدمات مهاجمه الآخر الأوروغوياني لويس سواريز، الذي خضع في يناير الماضي لعملية جراحية في الركبة اليمنى، ويتوقع ان يغيب 4 أشهر.

وقال برشلونة في بيان له: “اللاعب سيوقع عقدا مع النادي فيما تبقى من الموسم مع 4 سنوات إضافية حتى 30 يونيو 2024، مع شرط جزائي قيمته 300 مليون يورو”.

وأضاف: “برشلونة دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ 18 مليون يورو، وسيتم تقديمه لوسائل الإعلام مساء الخميس ابتداء من الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش بملعب كامب نو”.

ويمني مدرب برشلونة الجديد كيكي سيتيين النفس في الاعتماد على برايثوايت «7 أهداف في 39 مباراة دولية» في نهاية الأسبوع الحالي عندما يستضيف النادي الكاتالوني إيبار، السادس عشر، بملعب كامب نو في المرحلة الخامسة والعشرين، قبل التوجه إلى إيطاليا لمواجهة نابولي الثلاثاء المقبل، في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحصل برشلونة على الضوء الأخضر للتعاقد مع مهاجم بدلا من لاعبه المصاب ديمبيلي، بناء على بند في قوانين البطولة يتيح للفريق ذلك لأسباب طبية قاهرة.

وأثار التعاقد مع المهاجم الدنماركي السخرية من جماهير النادي، وذلك بسبب تواضع سجل اللاعب التهديفي بالدوري الإسباني، حيث لم يسجل سوى 6 أهداف من 24 مباراة.

أما الموسم الماضي، فلم يسجل سوى 4 أهداف، في النصف الثاني من الموسم، بعد انتقاله من ميدلزبورو الإنجليزي بالدرجة الأولى، في يناير 2019.

وسيغيب ديمبيلي عن الملاعب لمدة ستة أشهر بسبب إصابته بقطع في وتر فخذه الأيمن خضع على أثره لعملية جراحية، وبالتالي لن يشارك في نهائيات كأس أوروبا، المقررة من 12يونيو إلى 12يوليو المقبلين.

ويتزامن غياب ديمبيلي مع افتقاد برشلونة لخدمات مهاجمه الآخر الأوروغوياني لويس سواريز، الذي خضع في يناير الماضي لعملية جراحية في الركبة اليمنى، ويتوقع ان يغيب 4 أشهر.