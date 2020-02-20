السوبر المصري ينتهي بـ”شجار عنيف”.. وعقوبة على كهربا

اندلع شجار عنيف بين لاعبي الأهلي والزمالك مباشرة بعد نهاية مباراة كأس السوبر المصري، التي توج بها الفارس الأبيض بركلات الجزاء الترجيحية 4-3 على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء الخميس.

وتغلب الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، وتوج باللقب رقم 4 في تاريخه.

وسجل للأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولي وأهدر محمد هاني وأليو بادجي وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.

ودخل لاعبو الفريقين في شجار عنيف فور إحراز عبد الله جمعة الركلة الحاسمة لفوز الزمالك الذي قام باستفزاز جماهير الأهلي، ليقوم الحكم النرويجي بإشهار أكثر من بطاقة حمراء في وجه لاعبي الفريقين عقب المباراة.

كما رصدت عدسات الكاميرا تقبيل رئيس اللجنة الخماسية، عمرو الجنايني، لرأس لاعب الأهلي وليد سليمان أثناء مراسم تسليم الميداليات خلال عتاب بسبب ما جرى خلال اللقاء.

من جانبه، أكد المدير الفني للأهلي، السويسري رينيه فايلر، أن محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الفريق تعرض للطرد بعد انتهاء مباراة السوبر المصري.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “عرفت أن كهربا تعرض للطرد وأنا لم أرى ذلك، وأبلغوني أنه سيغيب عن المباراة المقبلة أمام الزمالك في قمة الدوري هذا الأمر أحزنني كثيرا”.

وأضاف فايلر: “أتقبل الهجوم الذي أتعرض له في الأسئلة خلال المؤتمر الصحفي، فلو كنت فزت، كنتم ستهنئونني”.

وتغلب الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، وتوج باللقب رقم 4 في تاريخه.

وسجل للأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولي وأهدر محمد هاني وأليو بادجي وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.

ودخل لاعبو الفريقين في شجار عنيف فور إحراز عبد الله جمعة الركلة الحاسمة لفوز الزمالك الذي قام باستفزاز جماهير الأهلي، ليقوم الحكم النرويجي بإشهار أكثر من بطاقة حمراء في وجه لاعبي الفريقين عقب المباراة.

كما رصدت عدسات الكاميرا تقبيل رئيس اللجنة الخماسية، عمرو الجنايني، لرأس لاعب الأهلي وليد سليمان أثناء مراسم تسليم الميداليات خلال عتاب بسبب ما جرى خلال اللقاء.

من جانبه، أكد المدير الفني للأهلي، السويسري رينيه فايلر، أن محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الفريق تعرض للطرد بعد انتهاء مباراة السوبر المصري.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “عرفت أن كهربا تعرض للطرد وأنا لم أرى ذلك، وأبلغوني أنه سيغيب عن المباراة المقبلة أمام الزمالك في قمة الدوري هذا الأمر أحزنني كثيرا”.

وأضاف فايلر: “أتقبل الهجوم الذي أتعرض له في الأسئلة خلال المؤتمر الصحفي، فلو كنت فزت، كنتم ستهنئونني”.